Un parti qui n’a pas eu à changer de nom , les communistes en images du joli mois de mai…

Jean-Pierre Ravery

2 mai 1945 à Berlin. Le poête Evgueni Dolmatowski porte sous son bras un buste d’Hitler. La photo a été prise par le célèbre photographe Evgueni Khaldei, celui qui a pris la photo du drapeau rouge sur le Reichstag L’armée rouge est venue à bout du 3ème reich allemand.

En France, c’est à cause de la résistance intérieure dans laquelle les communistes ont joué le rôle essentiel et on donné 75.000 des leurs, autant certainement que pour le rôle de Degaulle que les Français auront le droit d’être parmi les vainqueurs et avoir un siège au conseil de sécxurité de l’ONU.

Ministres ils appliqueront le programme dUCNR et créeront la France des serv ices public que Macron et les siens veulent détruire. Tous les Français ont dans leur poche une carte du parti communiste, elle est verte, c’est celle de la sécurité sociale.