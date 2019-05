Le mois d’avril a été, sans aucun doute, l’un des plus complexes pour le Venezuela ces dernières années. La violence générée par les manifestations de l’opposition, ajoutée à la campagne contre le gouvernement de Nicolás Maduro entreprise par le secrétaire général de l’ Organisation des États américains (OEA) , et les intentions d’ingérence des États-Unis ont mené la nation Amérique du Sud jusqu’à un point limite

De nombreuses voix, proches des USA,e, se sont levées pour demander la fin de l’administration du président actuel du Venezuela, Nicolás Maduro, membre du PSUV , un parti fondé par Hugo Chávez et élu en 2013 à 50,61% des votes.

Mais d’autres personnalités bien connues du monde ont également exprimé leur soutien à l’appel à la paix et au dialogue proposé par le gouvernement de Maduro comme moyen de mettre fin à l’escalade de la violence de ces derniers jours. C’est le cas de l’auteur-compositeur-interprète cubain Silvio Rodríguez , qui, dans son blog personnel « Segunda Cita », a déclaré à un utilisateur vénézuélien: « Après le triomphe révolutionnaire, il y a eu quelques années, où sortir dans les rues de La Havane était aussi une aventure, parce que la contre-révolution a mis des bombes, même dans les cinémas (…). Mais ce que vous vivez est beaucoup plus stressant et violent, car il s’agit de secteurs relativement larges de la population voués à la belligérance urbaine . » L’artiste a ajouté:« Alors que je continue à poser des questions, je ne peux que leur demander de prendre soin d’eux-mêmes, de ne pas se livrer au danger, de ne pas se montrer imprudents, mais de se renforcer dans l’idée qu’ il leur faut se battre pour ce qui vaut la peine, pour l’Amérique, la notre , que Bolivar et Martí avaient prévue, celle deFidel et Chávez, et ce dont nous avons tant besoin. «

En outre, l’ancien président de l’Uruguay, José « Pepe » Mujica , a félicité Maduro lors d’une interview accordée au média uruguayen « Caras y Caretas ». Il a déclaré: « Ce qui me fait le plus peur au Venezuela, c’est l’opposition. Je pense qu’il existe un climat de radicalisation devenu irrationnel qui finit par favoriser la droite « , ajoutant: » Ce que Almagro fait de l’OEA est un danger, non seulement pour le Venezuela, mais pour tout le continent. . Nous devons être contre tout ce qui est interventionnisme de l’extérieur est contre. «

Le lauréat du prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel , a également appelé au soutien du président vénézuélien. Sur sa page Facebook, le défenseur des droits de l’homme a écrit que « le Venezuela est la cible d’une agression de l’empire américain qui n’abandonne pas son attaque dans le but de renverser le gouvernement élu démocratiquement » . L’Argentin reproche aux Etats-Unis et « aux grandes entreprises » la pénurie économique du pays: « Il y a des crises imposées par les Etats-Unis qui ne veulent pas perdre leur influence et leur contrôle continental », et ont accusé les médias internationaux de générer de fausses informations. ou déformé sur ce qui se passe réellement. De même, Pérez Esquivel a accusé l’opposition de ne pas vouloir garantir la paix sociale en raison de son refus de dialoguer et d’accepter les « organes proposés par Unasur et facilités par le pape Francisco ».

Le souverain pontife de l’Église catholique a également tenu des propos sur le conflit qui secoue le Venezuela. Lors d’une conférence de presse, le pape a déclaré que le dialogue au Venezuela « n’a pas abouti car les propositions n’ont pas été acceptées et je ne peux qu’insister pour qu’elles le soient maintenant (…) Je pense que cela doit se faire dans des conditions très claires. Une partie de l’opposition ne veut pas cela. C’est drôle, la même opposition est divisée. «