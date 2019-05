USA: UN COMMUNISTE AMÉRINDIEN REMPORTE UNE ÉLECTION LOCALE DANS LE WISCONSIN

https://www.editoweb.eu/nicolas_maury/Un-communiste-amerindien-remporte-une-election-locale-dans-le-Wisconsin_a14271.html?fbclid=IwAR3eqD6foiub7-pUfY_Yb4RP-cheNkLz_C0litgAREb-I5rYOLEQ3lQ09RQ

Espace nord-américain : Etats-Unis-Canada-Québec

UN COMMUNISTE AMÉRINDIEN REMPORTE UNE ÉLECTION LOCALE DANS LE WISCONSIN Mardi 7 Mai 2019

La petite ville industrielle d’Ashland dans l’Etat du Wisconsin (7800 habitant.e.s) a connu des élections locales début avril pour renouveler 5 des 11 sièges (ward) de son Conseil municipal. A l’issue de ce scrutin, Wahsayah Whitebird (CPUSA) remporte le siège dans le ward n°6 – article et traduction Nico Maury

C’est historique et cela révèle que les mentalités changent aux Etats-Unis. Jadis honnis et bannis, les communistes connaissent un renouveau politique permis, entre autre, par ce bel élan de la révolution Sanders.

Des élections locales se sont déroulées le 2 avril à Ashland, dans le Wisconsin. Wahsayah Whitebird, membre du Parti communiste des Etats-Unis (CPUSA), a vaincu le président sortant du conseil municipal, David Mettille.

Alors que des candidat.e.s socialistes remportent des élections dans les grandes villes, dans le nord du Wisconsin, pour la première fois de son histoire, un communiste siègera au conseil municipal d’Ashland. Wahsayah Whitebird a vaincu l’élu sortant Mettille avec 52 voix contre 42.

Wahsayah Whitebird est ouvrier dans une épicerie de ville, et membre du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce. Il est Amérindien ouvertement communiste menant une campagne politique à l’ancienne en faveur de la classe ouvrière pour « des salaires plus élevés, des logements abordables et plus de refuges pour sans-abri ».

Désormais en mesure de donner suite à ses promesses électorales, Wahsayah Whitebird prévoit d’introduire une ordonnance municipale visant à augmenter le salaire minimum. Mais aussi des projets industriels et agricoles publics.

« Je suis communiste, je jette un phare pour celles et ceux qui me rejettent mais aussi pour celles et ceux qui sont d’accord avec moi ».

