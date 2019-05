L’Humanité : EXCLUSIF. JOSIANE BALASKO : « POURQUOI JE M’ENGAGE AUX CÔTÉS DE IAN BROSSAT ET DES COMMUNISTES »

Je sais que vous êtes encore nombreuses et nombreux à vous interroger aujourd’hui, à vous demander si vous irez voter ou non dans quelques jours, le 26 mai prochain à l’occasion des élections européennes. Vous êtes parfois désabusés, parfois en colère et vous hésitez à vous déplacer : j’aimerais essayer de vous convaincre d’aller faire entendre votre voix le 26 mai prochain.

L’Europe, cela peut nous sembler loin en effet, pourtant, les conséquences dans notre vie quotidienne sont très concrètes. C’est la libéralisation de l’électricité, par exemple, qui a eu pour conséquence la hausse des tarifs et des factures. C’est la baisse de la dépense publique depuis 30 ans, qui a pour conséquence la fermeture de nos services publics comme les maternités. Je pense à la maternité de Creil, la plus importante de l’Oise, ou celle du Blanc dans l’Indre, où des femmes et des hommes se battent sur le terrain, aujourd’hui encore pour que les futures mères ne soient pas obligées de faire des trajets plus longs pour accoucher dans des conditions moins sûres.