Les communistes ont retrouvé un peu de lumière…

on ne peut qu’être d’accord avec la conclusion de l’article « Une chose est pourtant sûre : souvent réduits ces dernières années au rôle de faire valoir de Jean-Luc Mélenchon, les communistes ont déjà retrouvé un peu de lumière. » personnellement, même si nous ne faisions pas les 5% , ce que je ne crois pas, je suis fière de cette campagne et de la reconquête de notre visibilité. Encore aujourd’hui, un homme m’a dit: « les communistes ont de bonnes idées, mais pourquoi leur chef est-il un milliardaire comme Mélenchon? » Le véritable problème est que cette campagne est une reconquête avec 20 ans d’effacement. Heureusement les militants ont été là, ils sont restés sur le terrain et ont refusé que soit changé le nom de leur parti et le dernier congrès a été celui du renouveau. Mais on a vraiment l’impression d’être attendus et c’est bien… (note de Danielle Bleitrach)

Josiane Balasko appelle à voter Ian Brossat aux européennes

Josiane Balasko lors de l’ouverture du festival International du Film d’Amour à Mons (Belgique), le 14 février 2014. (VIRGINIE LEFOUR / BELGA/AFP) La comédienne assurera la voix off du clip de campagne du candidat du Parti communiste aux élections européennes. Par Rémy Dodet Josiane Balasko vote Ian Brossat ! La comédienne de 69 ans va publier une tribune dans le journal « l’Humanité » pour déclarer sa flamme à la tête de liste du Parti communiste et tenter de convaincre les électeurs de gauche de ne pas s’abstenir aux élections européennes. « Sur le terrain, j’ai souvent pu voir la présence de femmes et d’hommes communistes et j’ai pu voir les valeurs qui les animaient : des valeurs populaires, jamais populistes », écrit Josiane Balasko. « J’ai pu voir leur sincérité, j’ai pu voir leur disponibilité dès lors qu’il s’agit de défendre les plus modestes. » En 2017, lors de la campagne des législatives, cette actrice engagée avait déjà soutenu publiquement Ian Brossat, alors candidat dans le 18e arrondissement de Paris. Cette fois, la militante de terrain va prendre une part plus active en prêtant sa plume et sa voix au clip de campagne de l’élu parisien, considéré à 39 ans par beaucoup comme la petite révélation de cette campagne européenne. Lors d’une soirée lundi au siège du parti place du Colonel-Fabien à Paris, les communistes avaient déjà dévoilé plusieurs soutiens de renom. Parmi eux, l’urgentiste Patrick Pelloux, l’ex-secrétaire général de la CGT Bernard Thibault, les sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot ainsi que la romancière et lauréate du prix Goncourt 2014 Lydie Salvayre ou encore le cinéaste Costa-Gavras. Suffisant pour booster la fin de campagne, franchir la barre des 5% et envoyer des élus communistes au Parlement européen ? Malgré la bonne prestation de Ian Brossat lors du débat télévisé sur France 2 et une campagne très active, la liste du PCF n’a jusqu’ici jamais dépassé les 3% dans les sondages. Une chose est pourtant sûre : souvent réduits ces dernières années au rôle de faire valoir de Jean-Luc Mélenchon, les communistes ont déjà retrouvé un peu de lumière.

