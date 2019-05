Un Monument à Staline inauguré à Stavropol

Stavropol est située au pied des montagnes du Caucase, à 236 km à l’est de Krasnodar, à 240 km au nord-est de Sotchi, 298 km au sud-est de Rostov-sur-le-Don et à 1 231 km au sud-sud-est de Moscou. C’est une des zones dont sont originaires les cosaques. On pourrait croire que c’est la proximité avec l’Ossétie et la Georgie qui explique cette enthousiasme des populations pour l’enfant du pays Joseph Staline, mais ils ont le choix en effet Mikhail Gorbatchev est né dans le kraï de Stravropol, a lui-même été durant plusieurs années responsable de l’administration du kraï de Stavropol. L’écrivain Alexandre Soljenitsyne est également originaires du kraï de Stavropol. Mais comme 70% des Russes aujourd’hui Staline est vécu ici non seulement comme le symbole de la grandeur soviétique mais également celui des temps où chacun avait de quoi vivre, s’éduquer, alors que Gorbatchev et Soljenitsyne, admirés en occident,y sont honnis. Les Russes n’aiment pas particulièrement les despotes mais ils savent désormais que le capitalisme est invivable. Novoselitsky est au centre du Krai de Stravropol, mais notez l’insistance mise sur le caractère rural et sur la reconstruction des anciens kholkhozes. Le regret de l’Union soviétique et la popularité de Staline est à son zénith non seulement en Sibérie, dans les villes industrielles (Stavropol a une usine d’automobile), mais dans le monde rural. Enfin dernière particularité dans le texte: les kalmouks, c’est un peuple originaire de la Mongolie, qui se sont sédentarisés lentement tout en entretenant leur culture et leur langue. Ceux de l’Oural se fondent parmi les Başkört et ceux de l’Altaï parmi les Kirghizes.Il y a des kalmouks orthodoxes, des kalmouks musulmans et même des bouddhistes. Leur histoire est tumultueuse mais visiblement une partie d’entre eux au moins adhère à la Russie et à l’URSS. on retrouve le même éclatement et les mêmes différences chez les tatars et les cosaques. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Dans le village de Kitaevskom du district de Novoselitsky sur le territoire de Stavropol, dans la ferme collective «Rodina», un troisième monument a été inauguré dans la région consacré au chef du peuple soviétique, Joseph Vissarionovich Staline. La cérémonie solennelle, qui a rassemblé presque tous les villageois au petit matin, s’est déroulée avec la participation d’invités de la capitale régionale, de Kalmoukie et d’Ossétie du Nord. En mai 2015, à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, dans la ville de Svetlograd, sur le territoire privé de la ferme paysanne Alexei Chernigovsky, avec l’aide du Comité régional du Parti communiste, le buste de Staline a été créépar le sculpteur ossète M.N. Dzboeva. En mai 2017, un monument dédié à Staline a été inauguré dans le village de Trunovsky, dans la ferme collective Ternovsky, dirigée par le héros du travail de Stavropol, membre de la Douma régionale, Ivan Bogachev. C’est Ivan Andreïevitch Bogatchev qui a eu l’honneur d’inaugurer un monument au généralissime Staline à Kitaevsky. Le président de la ferme collective Ternovsky a déclaré qu’il n’excluait pas le fait que la renaissance du grand pays soviétique débuterait par la multiplication des monuments consacrés à Staline Le lieutenant-général Viktor Sobolev, chef du Mouvement de soutien de l’armée, a ensuite déclaré que pendant les années de guerre, Staline ne permettait pas la guerre sur deux fronts, repoussait les frontières occidentales de l’Union soviétique et fournissait à l’armée les meilleures armes et les meilleures personnes prêtes à se sacrifier pour sauver la Patrie.. Le rassemblement en l’honneur de la Grande Victoire est organisé dans la région pour la neuvième année consécutive à l’initiative du lieutenant-colonel de la Réserve, député régional, deuxième secrétaire du Comité régional de Stavropol du Parti communiste de la Fédération de Russie, Viktor Lozovoy. Sous sa direction, une immense bannière rouge de la victoire a été déployée. S’exprimant au nom des communistes de Kalmykia, Lyudmila Bakaleets a rappelé la souffrance du peuple kalmouk liée à la déportation injuste subie par une poignée de traîtres pendant la Grande Guerre patriotique. Mais aujourd’hui, pas un seul Kalmouk, a-t-elle déclaré, n’oserait prononcer un mot de condamnation sur le grand Staline. Vladimir Khromykh, président de la ferme collective Rodina, a rappelé à la foule que, de 1950 à 1961, leur ferme collective portait le nom de Staline. Il est temps de revenir à ce temps en inaugurant un monument. Et pourtant, a déclaré Viktor Khromykh, il est difficile de trouver aujourd’hui en Russie «plus Russe que le Géorgien Joseph Staline». Le rassemblement s’est terminé avec l’exécution de l’hymne de l’Union soviétique.

