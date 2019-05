Cuba nous alerte: Maria do Socorro Gomes : L’Amérique latine est au bord du gouffre de la guerre…

Maria do Socorro Gomes : L’Amérique latine est au bord du gouffre

Par Yadira Cruz Valera

Guantánamo, Cuba Le 5 mai (Presse latine) L’Amérique latine est au bord du gouffre de la guerre, a déclaré aujourd’hui Maria do Socorro Gomes, présidente du Conseil mondial de la paix (CMP).

La pacifiste a exprimé dans une interview exclusive avec Prensa Latina, que cette organisation perçoit avec une grande préoccupation les menaces des Etats-Unis, la politique de harcèlement et le bâton de l’administration de Donald Trump contre les pays de la région.

Ces sanctions illégales, criminelles et unilatérales de Washington, qui s’approprie cyniquement l’argent du Venezuela pour financer un président autoproclamé, préparé, instruit, articulé et contrôlé par eux et leurs alliés, constituent un risque pour tout le continent américain, a-t-elle souligné.

Ils font chanter Cuba et tentent de conditionner sa politique étrangère et de lui ordonner de faire ce qu’ils jugent opportun, conformément à leurs intérêts géopolitiques, a-t-elle expliqué.

Elle a souligné que les mesures prises par Trump et ses partenaires impérialistes contre ces nations constituent une violation de la Charte des Nations Unies et visent à les émietter et à les asphyxier.

Socorró a déclaré à cette agence qu’il ne faut pas oublier que le déploiement de la quatrième flotte de la marine américaine dans la région depuis 2008 a pour objectif d’intimider et de terroriser ceux qui s’opposent à leurs intérêts.

Pour la présidente de cette organisation internationale, il n’y a qu’une seule façon de mettre fin à la guerre qui menace l’Amérique latine : » appelez la conscience des peuples à mettre fin à cette politique irrationnelle et à mettre un terme à la domination et au pillage de nos pays.

elle a souligné qu’après 70 ans de fondation, la CMP reste en vigueur, car les causes qui l’ont engendrée sont toujours présentes.

Malheureusement, très peu de progrès ont été réalisés dans la préservation de la paix dans le monde, à quelques exceptions près, le panorama est le même ou pire que celui qui existait après la Seconde Guerre mondiale, lorsque cette entité a été créée pour rechercher un équilibre mondial et éviter un autre conflit, a déclaré la présidente du CMP à Prensa Latina.

La menace des armes nucléaires continue, les alliances agressives des empires se renforcent, la course aux armements s’intensifie, l’OTAN continue d’être un instrument de guerre, c’est donc à la population de défendre et de maintenir la paix.

Le CMP est un organisme international d’action de masse, anti-impérialiste, démocratique, indépendant et non aligné, ayant son siège dans plus d’une centaine de pays, faisant partie intégrante du mouvement pour la paix dans le monde et agissant en coopération avec les autres organisations internationales.

Il adhère aux principes et objectifs établis par ses fondateurs et s’inspire de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des principes du Mouvement des pays non alignés et de l’Acte final de la Conférence de Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe.

En tant qu’organisation non gouvernementale enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies, le CMP collabore, entre autres entités, avec l’UNESCO, la CNUCED, l’ONUDI, l’OIT et les institutions spécialisées de cet organisme, le Mouvement des non-alignés, l’Union africaine et la Ligue des États arabes.

