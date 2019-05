Algérie : «Aussi éblouissants et justes soient-ils, les slogans ne constituent pas un programme politique»

Voici l’interview de Mustapha Hadni. Coordinateur national du Parti pour la laïcité et la démocratie. Voici un son de cloche intéressant et qui ne me parait pas éloigné de ce que j’entends sur radio trottoir Marseille. Les Algériens ne sont effectivement pas favorable à des éléctions immédiates qui pour eux resteraient contrôlés par le système. Ce qui apparait est le choix dans chaque ville et village d’une sorte d’assemblée qui désignerait les gens de confiance qui eux-mêmes se réuniraient pour désigner ceux d’entre eux aptes à gouverner le pays. (note de danielle Bleitrach)

– Les Algériens sont sortis, pour le 11e vendredi de suite, manifester pour le départ de tous les symboles du système Bouteflika. Est-il possible de tenir dans un tel contexte une élection présidentielle ?

Voyez-vous, un des slogans qui a été porté de bout en bout par toutes les marches, y compris la 11e et qui a fait l’unanimité des manifestants, c’est «Tetnahaw gaa». Le mouvement du 22 février est, de par sa radicalité, dans le rejet de tout réformisme politique.

En rupture avec le passé, il refuse toute perspective de continuité du système actuel, veut cheminer par ses propres voies, avancer par des pistes dont il aura fait seul le choix, conformément à ses aspirations, et ce, sans ingérence extérieure. Le peuple est dans une telle overdose du système, qu’il est prêt à consentir tous les efforts nécessaires pour s’arracher à ces années de plomb, où l’arrogance et l’humiliation faisaient loi.

C’est pourquoi la tenue d’élections, comme le promet le pouvoir, n’est pas de nature à convaincre un peuple qui est en totale dissidence et qui sent instinctivement que le processus électoral sera biaisé s’il est envisagé à court terme, et de toute façon il ne peut pas être le remède miracle à une crise aussi profonde que celle de l’Algérie. En effet, la solution par les élections, dans un contexte où le système n’a pas encore été déboulonné, ne vise rien d’autre qu’à proroger et maintenir le système. C’est ce que, précisément, le peuple rejette et qui est diamétralement opposé à ses vœux !

– Le pays est dans l’impasse, malgré l’existence d’initiatives et de propositions de sortie de crise. Pourquoi ?

D’où émanent les réactions politiques aujourd’hui ? De la rue pour l’essentiel, et d’aucuns sont éblouis par les mots d’ordre que les manifestants portent de façon citoyenne sur les pancartes. Mais aussi éblouissants et justes soient-ils, les slogans ne constituent pas un programme politique, même s’ils en sont la quintessence et en esquissent les lignes générales. Dans tous les cas, il est difficile d’en extraire une stratégie de combat et ils n’établissent aucune hiérarchie dans les luttes à mener.

Mis en tutelle et bâillonné depuis des décennies par un système impitoyable, ce n’est qu’aujourd’hui que le peuple sort aussi massivement et aussi librement au grand jour, qu’il s’exerce à sa guise à la chose politique et qu’il fait l’apprentissage de la démocratie.

Ce grand peuple était en droit d’attendre que des propositions constructives et sérieuses soient avancées par des professionnels de la politique, notamment de la part des «démocrates». Malheureusement, il n’en a rien été ! Ce qui totalement déçu le peuple.

D’ailleurs, ce dernier ne s’est pas embarrassé d’exprimer publiquement sa colère à leur égard. Il ne s’est même pas gêné de les interpeller bruyamment ou carrément de dégager des rangs des manifestants des représentants de partis. En effet, les partis algériens, quelle que soit leur orientation politique, «droite» ou «gauche», sont soit dans l’allégeance au système et/ou dans la fascination de l’islamisme politique. Dans tous les cas, ils ont fait de la politique un fonds de commerce.

Ce qui est une véritable aubaine pour le système ! Dans un contexte où s’exprime un mouvement populaire d’une puissance inégalée mais, malheureusement, non encore structuré et où sévit une classe politique complètement assujettie à un système islamo-conservateur, le pouvoir corrompu et corrupteur trouve toutes ses aises pour manœuvrer et faire d’une pierre deux coups : perdurer et enrayer définitivement le mouvement du 22 février, d’où l’explosion des manœuvres actuelles et l’impasse qui en découle ! La seule issue est dans la continuité du mouvement en en préservant comme la prunelle des yeux le caractère pacifique et démocratique !

– Quelle est, selon vous, la solution à cette crise ?

L’Algérie vit une situation complètement inédite, mais, peut-être pourrait-on quelque peu la rapprocher de celle des années 1950, à la veille du 1er Novembre. En effet, la nécessité de la rupture s’était imposée dans le Mouvement national en donnant à l’objectif de l’indépendance nationale toute sa centralité dans le combat politique. Mais aujourd’hui, nous sommes dans une situation inverse.

L’idée de rupture avec le colonialisme français était alors portée uniquement par un petit noyau de nationalistes révolutionnaires, tandis qu’en 2019, nous sommes en présence d’un mouvement de masse, exceptionnel par son ampleur et sa maturité politique, convaincu de l’exigence de la rupture mais sans avant-garde organisée et sans porte-parole. Il a fallu attendre 1960 pour assister à la jonction entre la base et le sommet.

C’est la raison pour laquelle, pour compenser ce handicap organique, le PLD pense que l’Armée nationale populaire, l’unique institution nationale organisée, nourrie aux valeurs de Novembre et trempée dans le combat républicain contre l’hydre islamiste, a vocation d’accompagner ce mouvement révolutionnaire inédit dans le cadre d’une transition nationale, républicaine, démocratique en vue d’édifier l’Etat de droit. Mais tant que ne seront pas dissous tous les partis actuels et mis au musée le FLN, les institutions illégitimes, APN, Sénat…, la phase du changement du système actuel n’aura pas été abordée.

Dès que ce processus sera enclenché, un gouvernement de combat républicain, composé de patriotes républicains dont la respectabilité est établie, est à mettre sur pied pour gérer les urgences du quotidien et faire face aux fortes instabilités du moment. Il pourrait être présidé par une instance collégiale. L’essentiel est de s’inscrire dans le temps long pour avancer lentement mais sûrement, avant de se lancer dans le chantier de la réflexion sur une nouvelle Constitution et le grand dossier de la refondation des partis politiques.

– Profitant de la mort de Abassi Madani, les résidus du FIS dissous ont refait surface. Constituent-ils, aujourd’hui, un danger pour cette aspiration populaire à aller vers une IIe République démocratique ?

Je crois qu’il ne faudrait surtout pas tirer de conclusions hâtives à partir de ce qu’on observe aujourd’hui sur la scène politique. Pendant ces 11 vendredis de grande mobilisation populaire, la visibilité de l’islamisme politique a été quasiment anecdotique, même si l’on tient compte du bruit qu’ont fait les milliers d’islamistes lors de l’enterrement du tristement célèbre Abassi Madani. Pour l’essentiel, ces deux derniers mois, on a vu des millions de manifestants crier leur rage du changement et scander «Djazair horra democratia». Les caractéristiques du mouvement du 22 février étant essentiellement la pluralité, la mixité et le pacifisme, celui-ci est ouvert à l’altérité, au débat d’idées, se situe contre les discriminations faites aux femmes et il est dans le refus de la violence. De ce point de vue, ces grandes journées de manifestations sont aux couleurs de la modernité.

Mais pour autant, devrait-on conclure que l’obstacle islamiste est définitivement levé ? On serait tenté de répondre par l’affirmative, car pour le moment, l’Algérie vit une relative période d’accalmie au plan du terrorisme islamiste et les aspirations démocratiques au sein du peuple sont en forte hausse. Mais il suffit de remonter aux années 1990 pour que beaucoup s’accordent à dire qu’ils n’ont pas venu venir la déferlante islamiste et que sa fulgurance a été phénoménale. C’est pourquoi toute victoire d’étape sur l’islamisme est illusoire et vaine, car toute trêve arrachée à l’islamisme n’est en fait qu’un armistice. Elle n’est pas la paix, elle ne peut pas être la paix, car la finalité de l’islamisme est toujours la confiscation totale du pouvoir.

Ou bien le monstre sera vaincu militairement, politiquement et idéologiquement, ou bien rusera-t-il à la moindre défaillance pour assiéger de nouveau l’Etat et tenter de l’abattre. L’islamisme politique est une arme létale. Pis que cela, c’est une arme de destruction massive, car son idéologie se nourrit en permanence des archaïsmes d’un patrimoine culturel et religieux ankylosé, figé et fossilisé, d’où l’impérieuse nécessité de l’exclure du champ politique et de s’inscrire pleinement dans l’édification d’une République laïque.

– Depuis quelques jours, les Algériens vivent au rythme d’arrestations et d’interpellations relatives à des dossiers de corruption. Quel est votre commentaire ?

Le pouvoir est dans le désarroi le plus total ! Il croit pouvoir donner des gages de «bonne conduite» et séduire le peuple en s’attaquant à la corruption. Mais beaucoup d’Algériennes et d’Algériens se posent la même question : «Est-ce qu’un système corrupteur peut statuer sur la corruption et s’attaquer aux racines du mal ?

Dans un Etat où la corruption est devenue une arme politique et une culture, où la séparation entre les pouvoirs législatif et exécutif est un leurre, où la justice est sous le diktat du ‘‘téléphone’’, en un mot où l’Etat de droit est encore un horizon lointain à atteindre, est-il possible de concevoir et de mener à bien une lutte conséquente contre ce fléau national qu’est la corruption ?» Personne n’est dupe !

En son âme et conscience, le peuple estime que c’est à lui, ou, à défaut, à ses représentants qu’il revient de mener l’assainissement du pays dans la transparence de lois clairement établies. La mise en scène à laquelle nous assistons aujourd’hui a pour objectif premier de détourner l’attention du peuple de la bataille-mère : en finir avec le système qui a conduit le pays à cette crise !

