Le Venezuela résiste au coup d’État américain: le président Maduro fait face à l’assaut violent

La situation au Venezuela est parmi les plus dangereuses au monde, le peuple du Venezuela est mobilisé, l’homme des Etats-Unis n’est pas arrivé à rassembler autre chose qu’une poignée de privilégiés et l’armée reste fidèle, au plan international, le Venezuela a le soutien de la Russie, de la Chine qui ont installé des militaires en coopération, il jouit de l’appui des forces progressistes de l’Amérique latine dans laquelle dernièrement les Etats-Unis n’ont cessé de provoquer des coups d’Etat soft comme au Brésil, mais dont les peuples n’ont pas renoncé. Ce rapport des forces en AMérique latine illustre assez bien la manière dont partout l’impérialisme des Etats-Unis tente de porter la violence et où il se heurte à une résistance forte; L’Europe a bien sur emboîté le pas aux Etats-Unis et les médias aux ordres jouent leur rôle de soutien. (note de danielle Bleitrach)

Le 30 avril, le «président par intérim» autoproclamé, Juan Guaidó, a tenté un coup d’État contre le gouvernement chaviste du Venezuela. Le soutien de Washington a été rapide et le vice-président américain Mike Pence a immédiatement tweeté « Nous sommes avec vous! »

La tentative de coup d’Etat semble avoir été vaincue. Les forces de Guaidó sont dispersées. Leopoldo López, co-conspirateur, se cache dans l’ambassade d’Espagne. Le calme est revenu à Caracas. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur soutien à la révolution bolivarienne le 1er mai. Mais Guaidó appelle à poursuivre les tentatives visant à forcer le président Nicolás Maduro à partir..

Les actions de Guaidó cette semaine et plus tôt cette année visaient à scinder les forces armées vénézuéliennes. Le 30 avril, il a lancé un autre appel – repris par les chiffres de l’administration Trump – pour que les chefs militaires fassent défection. Jusqu’à présent, la droite n’a pas de soutien militaire significatif.

La tentative de coup d’État a commencé tôt le matin. Une poignée d’officiers infidèles et Guaidó ont «libéré» López, assigné à résidence à son domicile dans le quartier huppé de Chacao à Caracas pour son rôle dans l’incitation à la violence en 2014, qui a fait plusieurs morts.

Au moins certaines des troupes qui étaient initialement avec Guaidó avaient été trompées. Ils rejoignirent leurs camarades de l’armée bolivarienne dès qu’il devint clair ce qui se passait réellement. TeleSUR a tweeté sur vidéo une vidéo de ces mêmes soldats qui témoignaient avec enthousiasme de la façon dont deux commandants leur avaient menti et de la façon dont ils s’étaient échappés.

La plupart des combats ont eu lieu à l’extérieur de la base aérienne de La Carlota, où Guaidó a annoncé à la presse privée de droite qu’elle avait pris le contrôle de la base. Cela n’avait pas le moindre commencement de vérité.

La poignée de soldats qui participaient encore avec eux a tiré des coups de feu en l’air au profit des caméras. Les soldats chavistes ont répondu par des volées de gaz lacrymogène pour les empêcher d’entrer dans la base. Des accrochages ont eu lieu dans la zone de l’échangeur autoroutier d’Altamira à l’extérieur de la base, capturés par les médias. Les partisans du Chavismo se sont battus avec des partisans du coup d’État de droite à plusieurs endroits de Caracas.

La force du Chavismo

Entre-temps, le président Maduro et d’autres forces du gouvernement chaviste ont encouragé les Vénézuéliens à se rassembler près du palais présidentiel pour manifester leur soutien au processus révolutionnaire bolivarien. Des milliers de personnes se sont manifestées, exactement comme lors de la tentative de coup d’État de 2002 contre le président défunt Hugo Chávez.

Les manifestations massives chavistes au palais sont devenues une scène familière à Caracas depuis que Chávez est devenu président en 1999. Pour des centaines de milliers de personnes au Venezuela, les changements mis en œuvre par Chávez et par l’actuel président Nicolás Maduro ont signifié des toits à leurs têtes, l’accès aux soins médicaux, à l’alphabétisation et à un revenu suffisant pour nourrir leur famille – dans de nombreux cas pour la première fois de leur vie. Les Vénézuéliens qui ont été sortis de la pauvreté constituent la base puissante du soutien au Chavismo.

Nombreux sont ceux qui se rappellent comment, en 1989, lorsqu’un effondrement économique avait provoqué une flambée des prix de l’essence et des denrées alimentaires, la loi martiale et la répression sanglante avaient provoqué une juste rébellion populaire. Des centaines de personnes ont été blessées et beaucoup ont été emprisonnées. La plupart des Vénézuéliens refusent de revenir à cette époque.

Ce ne sont pas les maigres rassemblements de privilégiés en mouvement autour de Guaidó qui constituent la véritable menace pour la révolution. C’est l’impérialisme américain – avec toute la richesse et les ressources qu’il a volées dans le monde entier – qui continue de saboter et d’attaquer les acquis du Venezuela.

Selon un rapport du Center for Economic and Policy Research , les sanctions de Washington ont déjà causé 40 000 morts. Ils ont maintenant commencé à bloquer les cargaisons de pétrole du Venezuela à destination de Cuba révolutionnaire, elle-même frappée depuis des décennies par un blocus économique brutal.

En janvier, la Banque d’Angleterre a empêché la banque centrale du Venezuela de retirer ses réserves d’or de 1,2 milliard de dollars, soit 15% de ses réserves en devises.

En février, un conseil d’administration américain a saisi Citgo, la filiale américaine de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela. Citgo a un chiffre d’affaires annuel de 23 milliards de dollars et des réserves de trésorerie de 500 millions de dollars.

Les sanctions, la saisie des réserves d’or et le contrôle de Citgo cette année ont été confiés à la demande de Washington afin de diriger les revenus et les avoirs du peuple vénézuélien entre les mains de Guaidó et de sa société.

Danger d’intervention militaire

La classe dirigeante américaine a jusqu’à présent été frustrée dans sa longue campagne visant à enfoncer ses griffes impérialistes plus profondément dans la peau de l’Amérique latine en reprenant le Venezuela. Les forces armées bolivariennes sont restées fidèles et, malgré les difficultés causées par la guerre économique américaine, la majorité écrasante du peuple vénézuélien montre qu’il a toutes les raisons de vouloir lutter pour sa souveraineté. Les forces chavistes ont organisé une milice populaire qui se renforce chaque jour.

Mais rien de tout cela ne signifie qu’une telle attaque militaire n’aura pas lieu. Les États-Unis pourraient utiliser les gouvernements de droite des pays voisins, la Colombie et le Brésil. Le fondateur de Blackwater, un entrepreneur militaire privé connu aujourd’hui sous le nom d’Academi, a fait pression pour une invasion utilisant 5 000 mercenaires. Et même une invasion américaine directe ne peut être exclue.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré le 1er mai: « Le président a été d’une clarté extrême et d’une cohérence incroyable – une action militaire est possible – si c’est ce qui est nécessaire, c’est ce que les États-Unis vont faire. »

Ces options ne sont pas sans grand risque pour l’impérialisme américain. Les membres de la classe ouvrière de la région ont une longue et fière histoire de résistance. Et une nouvelle lutte anti-guerre de la classe ouvrière aux États-Unis pourrait être déclenchée dans l’éventualité d’une attaque militaire américaine contre le peuple vénézuélien.

Toute solidarité avec le Venezuela!

