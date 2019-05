Le rôle de la Chine dans le développement de l’Afrique

La Chine est-elle un pays capitaliste comme les autres et mène-t-elle une politique impérialiste colonialiste comme les autres ? Cet article propose une tout autre vision (traduction de Marianne Dunlop et note de Danielle Bleitrach)

La Chine utilise des modèles de socialisme dit de marché dans ses initiatives de la Route de la soie en Asie, en Afrique et en Amérique latine, envoyant à l’étranger des entreprises appartenant à l’État, mais aussi des capitalistes chinois privés, afin de créer des entreprises engagées dans la construction d’infrastructures.

Les capitalistes sont motivés par le profit et non par la justice sociale.Cependant, contrairement aux investisseurs impérialistes occidentaux à qui leur pays d’origine donne la liberté de faire tout ce qui est rentable, les capitalistes chinois sont sous le contrôle du gouvernement chinois – un gouvernement dont les secteurs financier, les grands services publics, le pétrole, legrand commerce et les transports appartenant à l’Etat.Toute entreprise capitaliste doit se conformer à l’État et non l’inverse.

Le socialisme de marché chinois est en réalité un repli idéologique partiel.Il provient des menaces militaires constantes de l’impérialisme et de la guerre économique contre la Chine et l’ex-URSS.

Mais notre mouvement doit reconnaître la différence entre les rapports de la Chine avec l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine et ceux de l’impérialisme occidental avec ces pays.Ne pas le faire ne ferait qu’alimenter l’anticommunisme et profiterait surtout à l’impérialisme américain, en cachant le fait que la Chine et les États-Unis ont des différences irréconciliables en ce qui concerne les classes sociales qu’ils représentent.

Les investissements importants de la Chine en Afrique depuis 2000 constituent une menace très réelle pour l’ensemble de l’impérialisme et en particulier pour l’impérialisme américain.Ce ne sont pas seulement les centaines de milliards de dollars investis, mais les types d’investissement.Les investissements de la Chine permettent le développement d’infrastructures et une réelle amélioration des économies de ces pays.

Toute amélioration de l’économie qui affecte le niveau de vie de la population, aide à éliminer le nuage étouffant, affaiblissant et oppressant de la pauvreté extrême, est la clé de la construction de l’autodétermination et de la libération.

Nous savons que le développement de la classe ouvrière et des forces productives est un aspect important de la construction du socialisme.Mais nous savons aussi que construire le socialisme sans l’Union soviétique pour lutter contre les embargos impérialistes américains violents et le sabotage économique est encore plus difficile, en particulier pour les pays en développement, qui dépendent de l’investissement capitaliste.

La Chine ne peut pas encore compenser le contrepoids de l’ex-URSS aux attaques de l’impérialisme contre l’Afrique et l’Amérique latine.Mais elle semble disposée à protéger ses investissements et ses partenariats avec la force militaire, par exemple en fournissant des moyens militaires ou des fonds à l’unité militaire de l’Union africaine, ou en affectant des troupes chinoises au Soudan du Sud pour protéger les oléoducs sabotés par les forces rebelles soutenues par lesÉtats-Unis.

En juillet dernier, la Chine a établi sa première base militaire outre-mer à Djibouti, un pays d’Afrique de l’Est, afin de se doter d’un poste capable de surveiller la principale base Africom des États-Unis.La Chine a maintenant des avions améliorés pouvant atteindre des vitesses de Mach 10, défiant les radars.Ses avancées qualitatives dans la technologie de cryptage peuvent potentiellement défier toute surveillance de la National Security Agency.

Tout cela doit donner des sueurs froides aux banquiers et industriels monopolistes qui dirigent notre pays.Les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour discréditer et diffamer la Chine.

Dans leurs reportages sur le rôle de la Chine en Afrique, les médias bourgeois explorent le continent pour trouver les exemples les plus flagrants d’injustice d’une entreprise chinoise, dans l’espoir de peindre toutes les relations de la Chine en Afrique avec le même pinceau.Ils aiment particulièrement parler de la mine de charbon chinoise Collum, détenue par des intérêts privés en Zambie, bien que les quatre principales sociétés d’extraction de cuivre en Zambie aient leur siège au Canada, en Suisse et en Inde.

En 2000, cinq frères chinois ont demandé au gouvernement zambien de rouvrir une mine de charbon de mauvaise qualité qui avait été fermée car non rentable.Avec la production capitaliste, lorsque votre produit est inférieur à celui de vos concurrents, il est impossible de maintenir les profits à la satisfaction des investisseurs / créanciers sans réduire les salaires, les normes de sécurité et les avantages et en augmentant la vitesse et en ignorant les préoccupations écologiques.

La société a été citée pour pollution grave de l’air et contamination de l’approvisionnement en eau des communautés voisines.Le Syndicat des travailleurs des mines de Zambie s’est plaint de ce que les patrons frappaient les travailleurs, tandis que les fonctionnaires et la police étaient payés pour détourner le regard.

Ainsi, en octobre 2010, des centaines de mineurs ont manifesté.Deux superviseurs chinois ont commencé à tirer.Personne n’a été tué – un pistolet à plombs aurait été utilisé – mais deux personnes ont été grièvement touchées et 11 mineurs ont été blessés.

En 2012, les travailleurs en ont assez et ont organisé une autre manifestation.Cette fois, un responsable chinois a été tué par inadvertance.Cependant, aucune charge n’a été retenue contre les travailleurs et le gouvernement zambien a saisi la mine.

En 2015, le gouvernement a restitué la mine aux propriétaires chinois en les avertissant qu’elle serait reprise si les violations de la sécurité et de l’environnement nuisaient à la sécurité.

Les entreprises chinoises en Afrique sont dénoncées au grand jour, mais on parle peu de First Quantum Minerals, une société canadienne appartenant au groupe des quatre plus grandes sociétés minières de la Zambie.

À partir de 1980, la Zambie s’est trouvée incapable de lutter contre les manoeuvres incessantes du Canada, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale concernantFirst Quantum Minerals.L’aide économique essentielle à la survie de la Zambie était menacée.Ainsi, en 1990, le pays a été contraint de privatiser ses mines de cuivre nationalisées et des entreprises comme First Quantum ont pu les acheter à bas prix.Le pays a également été contraint de laisser un ancien vice-président de la Banque du Canada devenir gouverneur de la Banque de Zambie.

Cela garantissait la pauvreté à long terme pour les travailleurs zambiens, alors que le gouvernement canadien renforçait tous les accords malhonnêtes conclus par ses sociétés de portefeuille majoritaires, telles que First Quantum.

Yan Hairong, professeur associé à l’Université polytechnique de Hong Kong, a expliqué la différence entre l’attitude du gouvernement canadien et celle de la Chine.Au lieu d’exiger qu’aucune mesure ne soit prise contre les crimes de la société envers les travailleurs, le gouvernement chinois s’est félicité de la nationalisation de la société Collum par la Zambie.Et il a ordonné à Collum de payer aux travailleurs blessés des milliers de dollars chacun.Il a ensuite obligé les propriétaires à présenter des excuses publiques à l’ensemble du personnel de la mine.

Le gouvernement canadien et First Quantum Minerals, de leur côté, ont mis en place une garantie systémique de la pauvreté en Zambie – et pourtant, aucun gros titre n’a mis au ban le Canada ou sa société.

Les relations coloniales ou impérialistes consistent à contrôler politiquement et économiquement un pays pour voler ses ressources et l’empêcher de se développer de manière indépendante.Cela nécessite également une force militaire.

Certaines sociétés privées chinoises peuvent faire preuve de chauvinisme et même de différentes formes d’exploitation envers leurs travailleurs en Afrique.Cela ne correspond pas automatiquement au colonialisme, surtout quand il ne continue pas et ne crée pas le sous-développement que l’érudit africain Walter Rodney a exposé en 1968 avec son livre novateur et faisant autorité intitulé « Comment l’Europe a sous-développé l’Afrique ».

Rodney a écrit: «En premier lieu, la richesse créée par la main-d’œuvre africaine et par les ressources africaines a été saisie par les pays capitalistes d’Europe;et, deuxièmement, la capacité de l’Afrique à exploiter au maximum son potentiel économique a été restreinte».

Les mouvements de l’armée américaine en Afrique depuis 2008 font partie de ses plans néocoloniaux.

Nick Turse, de TomDispatch, écrivait dans le Black Agenda Report en 2015: «Dans les régions isolées, derrière des clôtures et au-delà des regards indiscrets, l’armée américaine a construit un vaste archipel d’avant-postes africains, transformant ainsi le continent en un laboratoire pour un nouveau type de guerre. »

L’engagement de la Chine est d’une nature différente.Le journaliste du Zimbabwe Herald, LovemoreChikova, a parlé des paquets de prêts de 2015 et 2016 négociés entre la Chine et le Zimbabwe.

Ils comprenaient 5 milliards de dollars d’aide gratuite et de prêts sans intérêt.La Chine formerait 200 000 techniciens et offrirait 40 000 possibilités de formation au personnel africain en Chine.

En outre, l’aide accordait la priorité à la modernisation de l’agriculture grâce à son expertise technologique, ses machines, sa formation et ses équipes d’experts.

Comme l’a souligné Walter Rodney, le développement des technologies agricoles est l’une des conditions préalables essentielles au développement en Afrique.

J’ai passé quelques semaines au Soudan et en Egypte.Au Soudan, j’ai vu une zone réservée aux réfugiés de plusieurs acres de large et longue, à perte de vue.Les familles vivaient dans des huttes de boue à des températures supérieures à 43 degrés, sans électricité, sans hôpitaux ni magasins.

Lorsque notre fils était un enfant en bas âge et faisait de la fièvre, nous pouvions facilement aller au magasin du coin et acheter de l’ibuprofène, un thermomètre ou un kit de réhydratation.Et nous n’avions pas à nous soucier des drones américains qui volaient au-dessus de nous.Ce n’est pas le cas pour beaucoup en Afrique.

Lorsque nous parlons de développement, il ne s’agit pas d’obtenir les derniers biens de consommation ou des articles à la mode, ni d’acquérir un style de vie occidental. Nous parlons d’atteindre les bases de la survie.Des bases dont le déni, comme le soulignait Walter Rodney, n’était pas un choix de vie des Africains, mais un ralentissement de leur progrès naturel par le colonialisme européen.

En clarifiant le caractère de l’intervention de la Chine en Afrique, ses contradictions et tout le reste, nous pouvons être solidaires des voix africaines représentant les véritables mouvements populaires sur le continent qui sont déterminés à sortir de la malédiction du sous-développement.

