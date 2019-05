La censure ne porte pas sur un individu mais sur ses combats

Dernièrement, un « bon » camarade s’est étonné de ma protestation contre la censure dont je suis victime depuis plus de 20 ans dans la presse communiste. Dans l’humanité dont son directeur me poursuit d’une haine personnelle, mais pas seulement. Deux exemples, j’ai essuyé la même censure dans la Marseillaise en avril 2018, j’ai voulu leur présenter un court sujet sur la Chine et l’intelligence artificielle, comme mon nom est interdit je leur ai proposé d’écrire sous un pseudonyme, je n’ai même pas eu droit à une réponse. Autre exemple, récemment en janvier 2019, j’ai proposé un article sur la République des Conseils de Hongrie (c’tait le centenaire) et le cinéma, article qui venait d’être traduit en Hongrois pour les éditions du Monde diplomatique. Je l’ai proposé à Cause Commune qui s’était honoré en faisant une critique honnête et non caricaturale de mon dernier livre.Son directeur embarrassé a allégué que l’article était trop long et il m’a proposé de le couper. J’ai réfusé et je l’ai réduit moi-même, cela ne faisait pas leur affaire parce que j’avais conservé ce dont ils ne voulaient pas le positionnement de Lukacs sur l’Union soviétique et son rôle dans la paix mondiale. ce n’était pas moi mais Lukacs, c’est dire…

la presse communiste, comme le secteur international, la culture, sont restées aux mains de l’ancienne équipe rejetée par le Congrès. Nous sommes à la croisée des chemins entre poursuite de l’effacement et reconquête de notre autonomie. Il faudra du temps, mais il ne faut pas non plus ne pas voir la réalité des handicaps. Dans une France où la droite, l’extrême-droite, toutes les forces vassalisées au capitalisme ne laissent que peu d’espace aux forces progressistes et encore moins à ceux qui oeuvrent pour une transformantion en profondeur. Décourager de l’idée même de Révolution est la ligne générale.

Donc pour revenir à ce « bon » camarade qui m’accusait de me rebeller contre une censure qu’il considérait comme légitime et qui me demandait au nom de quoi j’avais de telles exigences. il ne voyait dans mon attitude que l’orgueil d’une intellectuelle qui tenait à ce que sa production soit honorée. L’exemple de ma proposition à la Marseillaise dit assez à quel point cela m’importe peu et si j’avais voulu les honneurs et la gloire j’aurais choisi un autre positionnement politique.

je lui ai répondu par ce que vous trouverez dans mes mémoires(1), à savoir le combat que nous sommes un certain nombre à avoir mené pour CUba socialiste alors que la direction de l’humanité entre autres soutenait un « dissident » de Robert ménard contre Fidel Castro. Cela parait indigne aujourd’hui, mais ne croyez pas que cela soit terminé.

Mais l’article que je viens de publier sur le Donbass, l’article traduit par Marianne sur Odessa prouve à quel point ce qui est censuré ce n’est pas un individu mais bien des informations, on étouffe la voix des communistes. ce qui se passe aujourd’hui en France est caractéritique, quand on parle de la libération et du rôle de la Résistance de l’intérieur, le nom de communiste ne doit pas être prononcé. Il en est de même de tout ce que nous avons réalisé et à quoi nous avons contribué.

J’ose affrimer que dans notre presse il y a encore aujourd’hui la même tentative de falsifier ce qui s’est passé hier même si parfois on assiste à quelques articles timides et on étouffe ce qui est plus grave ce qui se passe dans le monde, en Europe même.

Et à ce titre ce n’est pas moi qui suis censurée mais tous ceux qui comme moi dénoncent cette volonté de nous effacer nous communistes. Il ne s’agit plus seulement d’ailleurs dans cette société de défezndre l’histoire d’un engagement, du marxisme, ou du socialisme tel qu’il s’est réalise et se réalise, ce sont les fait qui sont niés, on peut parler d’un véritable négationnisme hitorique.

Et cela s’étend, ce sont les communistes que l’on efface, puis le syndicat qui ose lutter, les associations, les recherches universitaires, tout ce qui est rationnel et qui pousse à réfléchir pour agir.

mes mémoires qui vont être publiées au début de l’été et qui seront à la fête de l’Humanité (mais pas dans la cité du livre) vont non pas régler des comptes mais restituer cette mémoire, ce positionnement dans le temps dans l’espace sans lequel, il n’y a pas d’action aujourd’hui et pour le futur. L’effacement est la stratégie du capital mais il a trouvé des complices dans nos rangs.

Danielle Bleitrach

(1) Danielle Bleitrach: mémoires d’une communiste, du passé pour le futur. editions Delga à paraître en juin 2019.

