Franco-Belge : Quelque 300 manifestants communistes organisent une visite guidée à Néchin pour lutter contre l’évasion fiscale

Du rouge sur les vêtements et les drapeaux et le secrétaire général du PCF Fabien Roussel qui lance : « Je suis heureux de cette action franco-belge à l’heure où le groupe Auchan supprime 700 emplois pendant que certains du même groupe bénéficient ici largement de la fiscalité belge. »

En meeting avec Ian Brossat, tête de liste aux Européennes la veille à Avion, le député du Nord répète qu’ils sont ici pour lutter contre l’optimisation et l’évasion fiscales. « Alors que les riches ne payent pas d’impôts, on nous explique qu’il faut rogner sur nos services publics. Il faut fermer nos frontières aux évadés fiscaux », enchaîne Ian Brossat.

On est à Néchin, samedi en fin de matinée, juste à la frontière belge, rue de la Reine-Astrid que les 300 manifestants communistes franco-belges viennent de rebaptiser boulevard des Mulliez.

Parmi l’assemblée, on égrène les enseignes qui appartiennent à l’Association de la famille Mulliez (Auchan, Saint-Maclou, Décathlon, Kiabi…) et on applaudit à « Néchin est le patrimoine financier de l’humanité ! Nous, on veut 0 % de fraude fiscale ! »

Un arrêt devant chaque maison Mulliez

Le défilé se transformera en visite guidée avec sept étapes, explique le député européen du Parti du Travail de Belgique, Marco Van Hees (notre photo), l’une des figures du film Merci Patron de François Ruffin (député FI).

Avec un arrêt devant six maisons des membres de la famille Mulliez et devant celle qui a hébergé l’acteur Gérard Depardieu. L’ambiance, plutôt bon enfant, attire sur leurs pas-de-porte des riverains dubitatifs : « Nous, on n’a rien fait, on habite juste là ! Tout ce que cela nous a apporté la venue des Mulliez c’est une hausse des taxes. Sinon, cela ne change rien. »

À chaque fois, la biographie de l’occupant des lieux est détaillée et copieusement huée, on sonne sans y croire aux portes des grandes demeures qui restent muettes, on réclame un apéro. « L’évasion fiscale coûte 100 milliards d’euros à l’État et l’optimisation devrait être interdite, martèle Fabien Roussel. « C’est notre combat numéro 1 et ce lieu est un vrai symbole. »