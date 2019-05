Les voyous sont au pouvoir, il faut les virer…

Qu’il s’agisse de ce qui se passe au Venezuela avec l’attitude de pillard sans le moindre resperct du droit des Etats-Unis de Donald Trump aussi bien de ce qui s’est passé à Paris pour le premier mai, on doit noter d’étranges parallèles qui ne peuvent pas être fortuits.

L’absence totale de respect du droit, l’absence de la moindre retenue cautionné par un choeur des médias incroyable prêt à mentir effrontément et à soutenir les gros bras du jours au nom de l’excellence de leur pouvoir et de leur civilisation qui pourtant fait eau de toute part. Dans le fond ce qui s’est passé l’an dernier avec Benala n’est pas un hasard, c’est une conception de l’exercice du pouvoir par des voyous qui se croient tout permis… Benala n’existe que parce qu’il y a Macron et Castanet et leur maître est Trump.

Dans un tel système, les gangsters mettant à feu et à sang la planète pour défendre les intérêts d’une poignée se prétendent aussi juges et policiers, ce qui n’existe que dans les système mafieux.

Ils sont sordides et grotesques, mais dangereux pour tous. Quelle différence y a-t-il entre un pouvoir fasciste et Trump , le produit du Klux klux Klan, quelle différence entre le trio Macron-Benala et Castraner avec les bandes dont nous menace le rassemblement national qui exige lui aussi la fin des communistes et masque sa défense du patronat derrière son souverainisme. Ce n’est qu’une fausse alternative, celle du capital et de son droit au pillage, à la mise en concurrence des être humains…

Et ils prétendent défendre le droit, votre sécurité quand ils attaquent un pays étranger pour lui voler ses ressources, quand le jour du premier mai ils attaquent le cortège syndicale et obligent une foule apeurée à tenter de se refugier vers un hôpital, et il se trouve non pas des journalistes mais des éditorialistes, la voix de leurs maîtres pour venir les cautionner. Tout cela pour masquer qu’ils ne se contentent pas de détruire les néo-colonisés de la planète mais aussi privent leur propre peuple de droit à la santé, ils détruisent l’hôpital public et feignent de le défendre devant des pauvres gens qui fuient leurs assauts et leur grenade lacrymogènes.

La police doit prendre conscience de la manière dont on tente de les fasciser et ceci est vrai pour tout ce qui touche à ce pouvoir qui ne corrompt pas mais est la corruption elle-même.

Il faut refaire de la politique, ne pas craindre de s’organiser, on ne résiste pas à une telle bande de voyous sans cela… Et il faut partout où vous le pouvez encore dire votre refus par toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Pour moi j’en vois une là devant moi: le vote communiste, non seulement ce parti n’a voté aucun des traités mais de surcroît il est et demeure le véritable ennemi de ces voyous.

Danielle Bleitrach

