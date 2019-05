Journée mondiale de la liberté de la presse 2019

» La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Tous les États, toutes les nations, se fortifient par l’information, le débat et la confrontation des points de vue. À l’heure de la multiplication de discours de défiance et de délégitimation de la presse et du travail journalistique, il est primordial que la liberté d’opinion soit garantie par l’échange libre des idées et des informations fondées sur des vérités factuelles. Cette 26e célébration a pour thème « les médias pour la démocratie : journalisme et élections en temps de désinformation » ».

— Audrey Azoulay, Directrice générale, Journée mondiale de la liberté de la presse

