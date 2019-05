Castaner, Barbier et Corne d’Auroch

OUI un hôpital doit être un sanctuaire. Préserver notre service de santé, son personnel, son budget est justement ce que défendaient les manifestants contre la politique du sieur Castaner… OUI, perturber la vie des malades et des personnels soignants est inadmissible, mais avant d’attribuer aux casseurs ce qui selon certains témoignages était simplement un mouvement de foule cherchant refuge là comme ailleurs face aux gaz lacrymogènes et aux violences. Ces violences si visiblement souhaitée et annoncées avec enthousiasme par Castaner et des consignes données à la police ne craignant pas de s’attaquer au service d’ordre de la CGT, mérite qu’avant de hurler au viol du sanctuaire et on tente d’en tirer partie, on se renseigne.

Castaner prenant la parole de l’hôpital de la Salpétrière pour déplorer le fait que des manifestants violents aient volé leur journée au syndicat c’est à mourir de rire… Et il faut vraiment que nous ayons les médias les plus tarés qui soient pour que les rédactions faisant fi de leurs propres journalistes cautionnent pareille bouffonnerie…

En l’écoutant j’ai pensé aux bébés en couveuses dont pour cautionner la guerre en Irak on avait inventé que les troupes de Saddam les avaient débranchées au Koweit, une fake new des Etats-Unis, une propagande éhontée…

Puis m’est venue je ne sais pourquoi à propos de ce cirque une vieille chanson de Bassens, sur les gloires nationales, celles pour lesquelles sont prévues les funérailles nationales que Mitterrand et les siens ont refusées à Aragon… pour accoucher in fine de Castaner…

