Avec ce premier mai, la stratégie du pouvoir est claire, mais un espoir est né…

Le contexte s’éclaire: Le pouvoir en place qui défend le grand capital et ne veut rien céder aux exigences légitimes des travailleurs veut criminaliser le droit de protester, de faire avancer ses revendications et hier avec la manifestation du premier mai cette stratégie fascisante a été claire.

Le premier mai a été massif, il a montré la convergence des luttes et parmi les syndicats la CGT, celle-ci loin de paraitre dépassée était le syndicat qui avait souhaité cette convergence. Non la convergence pour la convergence mais sur des contenus revendicatifs. Mais à la suite de Castaner, les médias ne cessaient d’espérer les casseurs qui « voleraient le premier mai aux syndicats ». Sur tous les plateaux étaient invités les députés de la République en marche et des « spécialistes » du maintien de l’ordre, le seul syndicaliste était l’ancien secrétaire de FO attiré dans la nasse du pouvoir. Tous avaient mission de seriner que la violence avait chassé les syndicats. En fait la violence qui avait interdit à Philippe Martinez de faire la déclaration était celle de la police chargeant la CGT, son service d’ordre et son secrétaire.

Hier le pouvoir et les médias ont bien désigné le syndicat qui les inquiète le plus et dont il fallait démontrer l’échec, il n’était question que de la CGT, ils ont réussi effectivement à effacer tous les autres syndicats tant leur désignation face au nombre et aux convergences pacifiques était manifeste.

Ceux qui n’ont pas compris la stratégie du pouvoir: faire monter la violence pour faire oublier les revendications et leur convergence à la base sont au meilleur des cas bien naïfs. Cette stratégie contre le mouvement syndical porteur de la lutte des classes et de masse a son parallèle sur le plan politique, justement car ce qui bloque aujourd’hui est la perspective politique ou plutôt son absence.

Nous sommes à la veille d’une élection européenne pour laquelle il s’agit de faire monter l’abstention et en particulier de ceux qui pourraient voter communiste, le parti qui porte ces revendications et depuis toujours a refusé de voter les traités. Au plan des élections il faut que l’on élimine tous ceux qui pourraient traduire cette montée des luttes et ne plus laisser en lice que Macron, l’ordre libéral et son alter ego le rassemblement national fêtant Jeanne d’Arc. Il faut qu’il y ait un maximum d’abstention du côté des revendications et un maximum de votes du côté de l’absence de perspective de remise en cause d’une politique contre le monde du travail. Il s’agit de mobiliser les électeurs de la République en marche et du Rassemblement national en éliminant les autres.

Qu’il se trouve des gens qui se prétendent proches des communistes pour favoriser cette double stratégie, pour empêcher le vote et le renouveau du parti communiste dont j’ose affirmer que sans lui il n’y aura pas de syndicat de classe et de masse, mais des scissions perpétuelles entre ceux qui choisissent le vieux syndicalisme révolutionnaire et ceux qui pratiquent la collaboration de classe, là aussi c’est au meilleur des cas une grande naïveté…

Il y a beaucoup de raisons à cette nécessité d’un parti communiste, deux au moins. La violence gratuite contre les manifestants et les casseurs ne se défend pas. On le voit elle est l’auxiliaire d’un pouvoir aux abois qui tente d’empêcher la convergence à la base, une politique qui naitrait de ces luttes et pas des magouilles de sommet d’un personnel politique déconsidéré, mais elle a aussi des raisons. Depuis des années tous les pouvoirs ont nié les revendications pacifiques et encore hier n’ont cessé de jubiler à l’idée que le syndicalisme était terminé tué par les blacks blocs montés en épingle. On attise l’idée que lutter pacifiquement et massivement ne servirait à rien et on encourage la violence, le refus de l’organisation, comme on encourage dans la jeunesse la concurrence et l’individualisme, le tout avec une répression systématique de ceux qui luttent, l’étouffement de leur voix.

L’expérience est là, le mouvement ne suffit pas, il y a besoin d’un parti et l’autre expérience est qu’il n’y aura pas de politique à gauche sans un parti communiste fort et jouant son rôle.

Là aussi l’expérience est là, toutes les tentatives pour recréer un parti politique en dehors du PCF se sont heurtées à une impossibilité et ont débouché sur des groupuscules erratiques et impuissants. Le PCF est à reconstruire dans les luttes, dans l’action et dans les votes.

Donc ce qui manque est une perspective politique, la fin de ce pouvoir des « riches » ou du capital, la force politique dont nous avons besoin est celle qui défendra cette remise en cause et qui ne pratiquera pas les dévoiements, les petits arrangements. La seconde raison essentielle est qu’il s’agit de la montée d’une contestation mondiale et que pour y faire face les capitalistes sont prêts à la guerre comme ils le sont déjà à la dévastation de la planète et des être humains. Il faut donc un parti politique capable de partir des revendications du peuple français pour les faire rejoindre celle du monde, l’aspiration à la paix, à la sauvegarde de la planète et à une vie digne.

Un espoir est né encore fragile…

Ce que réalise le parti communiste français, sa nouvelle direction, ses militants et sa liste pour les Européennes avec leur candidat tête de liste Ian Brossat est un exploit magnifique.

Quel parti aurait résisté non seulement à ce qui a toujours été la situation du PCF, une hostilité sans partage de toutes les puissances d’argent, de ceux qui détiennent les médias et les leviers du pouvoir, mais depuis plus de vingt ans des directions dont on voit bien aujourd’hui à quel point elles ont joué la liquidation de ce parti et continuent . le cas est évident pour Robert Hue et Marie-george Buffet, cette dernière ne mène absolument pas campagne pour Ian Brossat mais pour Mélenchon, les masques sont tombés et celui qui a été coopté par eux Pierre Laurent est à peine moins clair.

Il faut que ce parti, ses militants soient taillés dans un bois bien résistant pour avoir résisté à cette liquidation programmée et qu’il ait trouvé en son sein les ressources pour affirmer que son existence est liée à la défense des exploités, des gens qui souffrent et protestent et que la défense de la planète, celle de la paix et l’émancipation humaine individuelle est liée à ce combat.

Danielle Bleitrach

Ecoutez cet interview de Ian Brossat tout y est.

https://www.lci.fr/politique/replay-video-l-interview-politique-de-christophe-jakubyszyn-du-1er-mai-2019-ian-brossat-2119933.html?fbclid=IwAR1AVsUZ94-MPLWvka6Iv4g74GledEe0qmZUBr5-lF-x_V9TqDKW987CjUg

