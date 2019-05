PARTI COMMUNISTE DU VENEZUELA – 30 avril 2019: « Ecraser la conspiration déstabilisatrice de l’extrême-droite »

Communiqué du Parti communiste du Venezuela, 30 avril 2019, traduction MlJ pour « Solidarité internationale PCF – vivelepcf ».

Le Parti communiste du Venezuela (PCV) condamne la nouvelle action déstabilisatrice de l’extrême-droite dirigée par la marionnette Juan Guaido et le repris de justice récidiviste en cavale, Leopoldo Lopez, qui poursuivent la tentative de coup d’Etat au service de l’impérialisme américain.

Devant cette nouvelle escalade dans la déstabilisation du pays, le PCV et la Jeunesse communiste du Venezuela (JCV) ont enclenché la mobilisation nationale. Nous appelons le peuple dans son ensemble à s’organiser pour vaincre les actions terroristes que l’opposition sans patrie tente de mener aux quatre coins du pays.

Aujourd’hui plus que jamais, il revient aux forces armées nationales bolivariennes, en lien avec tout le peuple, de maintenir son unité et sa cohésion interne, de faire progresser et d’approfondir l’unité des civils et des militaires dans la défense de la souveraineté, de l’indépendance de la patrie et des conquêtes obtenues par les travailleurs des villes et des campagnes.

Le PCV et la JCV appellent à l’organisation et à la mobilisation active des travailleurs en direction de Miraflores [siège de la présidence] pour rejeter les actions terroristes provenant de secteurs de l’extrême-droite. Nous sommes également signataires de l’appel à la grande mobilisation ouvrière, paysanne, populaire de demain, 1er mai.

Pour le bureau politique du Comité central du PCV: Oscar Figuera, secrétaire général ; Parfait Abreu N., secrétaire à l’organisation

Caracas, le 30 avril 2019.