IZQUIERDA UNIDA A REMPORTÉ SIX DÉPUTÉ.E.S DONT CINQ MEMBRES DU PCE Mardi 30 Avril 2019

Le parti communiste d’espagne comme nous l’avions commenté à l’époque dans ce blog depuis son XXe congrès a changé d’orientation en décembre 2017. La seconde phase politique de ce congrès a abouti à la réintroduction du concept de marxisme-léninisme 40 ans après l’avoir abandonné ! Le XIXème congrès du PCE avait acté la nécessité de sortir de l’Union européenne et de l’Euro. La première phase du XXème congrès (avril 2017) a confirmé cette démarche de rupture. La seconde phase du XXème congrès acte le retour au marxisme-léninisme. Le PCE renoue avec une démarche révolutionnaire. et l’originalité de la démarche tenait, comme nous l’avions expliqué, que sous l’influence de l’amémrique latine, le pCE distinguait entre démarche électorale avec ses alliances et rôle du parti. s’agit-il d’un rapprochement avec le parti communiste portugais ou au contraire d’un rapprochement avec le défunt front de gauche? Renouer avec le marxisme léninisme, voir avec la dictature du prolétariat, dénoncer de fait ce qu’a été la tentative de l’Eurocommunisme de santiago Carillo et dans le me^me temps poursuivre une alliance dans Izquirda unie qui serait en quelque sort le parti de masse, voir avec podemos et proposer une stratégie à la portugaise comme ici, une expérience à suivre.ce qui est à souligner c’est le silence fait sur le score des communistes et leur retour en Espagne où la stratégie de l’eurocommunisme les avait effacé de la part de nos médias et au contraire l’accent mis sur le score de l’extrême-droite qui en fait n’a rien d’exceptionnel et résulte plutôt d’une scission à l’intérieur de la droite. (note de danielle Bleitrach)

Ce communiqué du Parti Communiste d’Espagne (PCE) ne tient pas compte des résultats en Catalogne. Joan Mena (Communistes de Catalogne et EUiA) a été élu dans la circonscription de Barcelone – traduction Nico Maury

Izquierda Unida a remporté six député.e.s dont cinq membres du PCE

Nous célébrons la défaite du trifachito et la possibilité d’ouvrir une phase de politique pour une majorité sociale

Les résultats des élections du 28 avril représentent une défaite totale du trio de droite de Colon (place marquée par une grande manifestation du PP, de Cs et de VOX – ndlr), qui n’a pas obtenu une majorité de gouvernement, alors qu’il existe une majorité suffisante pour un gouvernement qui applique des politiques de progrès. La participation populaire a empêché l’extrême droite franquiste de devenir une force déterminante. Nous sommes conscients que les puissances économiques, l’UE et la Maison Royale essaieront de faire pression pour que soit crée un gouvernement du PSOE avec Ciudadanos pour qu’il poursuive les politiques néolibérales et la précarisation de la vie et des droits.

Notre tâche, celle du PCE et d’IU, est de travailler par tous les moyens pour faire face à ces pressions. Nous ne nous faisons pas d’illusions, nous sommes conscients de la difficulté d’engager le PSOE dans la réalisation des politiques de gauche. Seules de fortes mobilisations sociales peuvent faire cesser les pressions qui tentent d’empêcher la mise en œuvre de politiques issues de notre espace politique, comme ce fut le cas avec la hausse du SMIC et d’autres mesures prises par le PSOE dans la négociation des budgets. Les manifestations du 1er mai prochain seront une bonne occasion pour cela.

Nous aurons le temps d’analyser les résultats en détail. En ce moment, notre obligation est de défendre les intérêts de la classe ouvrière et des couches populaires, en faisant passer les travailleuses et les travailleurs avant tout.

Les organisations populaires, démocratiques et de gauche doivent travailler ensemble pour empêcher le PSOE de conclure un accord gouvernemental avec le droit néolibéral de Ciudadanos, afin d’empêcher le PSOE de mettre en place des mesures d’extrême droite.

Nous allons défendre la politique de gauche qui représente les millions de citoyen.ne.s qui se sont mobilisé.e.s pour arrêter la droite, en se défendant clairement et en bloquant la tentation du PSOE à gouverner seul (cherchant des majorité dans des accords spécifiques avec la gauche ou la droite), en luttant pour programme de transformations économiques, sociales et politiques qui nous éloigne du modèle néolibéral défendu par les gouvernements espagnol et européen au cours des dernières décennies. Ce programme ne peut pas être fait dans les bureaux mais doit être le résultat de la participation de toutes les personnes qui se sont battues dans la rue pendant ces années contre les coupes sociales, réclamant le respect des droits constitutionnels. Les gens organisés, leurs revendications et leurs exigences, ont qui soit au cœur de ce processus.

Le résultat de Unidas Podemos, n’étant pas celui attendu, il donne de l’oxygène à la confluence. La baisse des votes est due à de nombreux facteurs: erreurs internes, erreurs entraînées ces dernières années, difficultés à construire l’unité populaire et la convergence électorale, la guerre des médias, le jeu sale des urnes et l’appel au vote utile PSOE, Unidas Podemos a obtenu un résultat qui prouve que ce projet politique est vivant, présent dans toute l’Espagne et est capable d’articuler des politiques au service des majorités sociales. Non seulement nous avons résisté, mais nous avons tracé les positions durant la campagne grâce à la reprise du discours de classe et à la revendication du modèle et des valeurs de la République. Nous avons maintenant une large réflexion de la part de la loyauté et de la volonté constructive d’avancer.

La loi électorale a été adoptée pour marginaliser le PCE par les forces de 78, c’est une loi contre le peuple, contre les forces populaires, contre la classe ouvrière. La sanction pour la perte de sièges n’est pas liée au nombre de voix ni au pourcentage. UP est sous-représenté au Congrès et nous devons le remplacer par une plus grande organisation et une plus grande participation de la population.

Les millions d’électeurs de UP doivent en être conscients: vous êtes la base de la construction de l’alternative: il est temps de passer à l’organisation de partis, de mouvements, d’associations et de syndicats.

Nous nous félicitons d’avoir obtenu six députés Izquierda Unida, dont cinq membres du PCE. Nous félicitons tou.te.s nos militant.e.s et nos sympathisant.e.s pour le travail accompli dans le cadre de cette campagne complexe et difficile.

