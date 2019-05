Une  tentative de coup d’État de l’opposition déjouée au Venezuela

Photo:: @prensaFANB

Les pouvoirs publics vénézuéliens condamnent la tentative de coup d’État

La Force armée nationale bolivarienne (FANB) défend la Constitution et empêche l’opposition de prendre le pouvoir par la violence, rapporte Telesur.

Les représentants des Pouvoirs publics et des institutions vénézuéliennes ont condamné la tentative de coup d’État de l’extrême droite visant à renverser le gouvernement constitutionnel de Nicolas Maduro.

Le procureur général Tarek William Saab a ratifié l’engagement de l’institution envers la citoyenneté, la paix et condamné l’insistance de l’opposition à prendre le pouvoir par la violence.

Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a confirmé que la Force armée nationale bolivarienne défend la Constitution et refuse le fait que l’opposition cherche à semer la terreur dans le pays.

Le président de la Cour suprême de justice, Maikel Moreno, a ratifié le fait que le pouvoir judiciaire continuera à veiller au respect du cadre juridique actuel et a exprimé son rejet de la tentative de coup d’État.

Sur la base aérienne de La Carlota, des militaires patriotes ont été déployés. L’information selon laquelle l’opposition aurait pris le contrôle de la base est une fausse nouvelle, selon un reportage en direct de la journaliste Madelein Garcia de Telesur, qui a confirmé que l’armée patriote contrôle la base.

Vladimir Padrino Lopez, ministre vénézuélien de la Défense, a déclaré sur Twitter que « la Force armée nationale bolivarienne défend fermement la Constitution nationale et ses autorités légitimes ». Toutes les unités militaires sont déployées dans les huit régions de la Défense intégrale et font état d’une situation normale dans leurs casernes et leurs bases militaires, sous les ordres de leurs commandants naturels.

« Nous condamnons ce mouvement putschiste qui cherche à semer la violence dans le pays. Les pseudo-dirigeants politiques qui se sont placés à la tête de ce mouvement subversif ont utilisé des troupes et des policiers armés d’armes de guerre sur la voie publique de la ville pour créer anxiété et terreur. »

Par ailleurs il a affirmé : « Ce sont des traîtres ! Nous défendrons avec fermeté l’ordre constitutionnel et la paix de la République, avec l’aide de la loi, de la raison et de l’histoire. Loyaux toujours, traîtres jamais ! »

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères dénonce la tentative de coup d’État

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a dénoncé aujourd’hui devant la communauté internationale le soutien des gouvernements de Colombie et des États-Unis à la nouvelle tentative de coup d’État, selon Prensa Latina.

Sur son compte Twitter, le ministre des Affaires étrangères a assuré que « toutes les actions anticonstitutionnelles ratées de ces derniers mois sur le territoire vénézuélien ont été planifiées depuis Washington et Bogota ».

Arreaza a publié ce mardi un message du président Ivan Duque, qui appelait le peuple du Venezuela à « se placer du bon côté de l’histoire, en rejetant la dictature et l’usurpation de Maduro ».

À cet égard, le président colombien appelait à « s’unir dans la recherche de la liberté, de la démocratie et de la reconstruction institutionnelle », aux côtés de l’Assemblée nationale, du parlement – déclaré en situation d’outrage –, et du président autoproclamé Juan Guaido.

Le gouvernement dément la prise de la base aérienne de La Carlota dans la tentative de coup d’État

Le gouvernement vénézuélien a appelé le peuple à se rassembler devant le Palais de Miraflores pour condamner la tentative de coup d’État.

Le président de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, Diosdado Cabello, a démenti la prise de la base aérienne de La Carlota après qu’un groupe réduit de soldats se soit insurgé pour promouvoir un coup d’État avec la complicité de l’extrême droite, rapporte la chaîne TeleSur.

« Aucune installation militaire dans le pays n’a été touchée, ils sont dans la rue positionnés sur l’échangeur d’Altamira et nous dirigeons les opérations depuis la base aérienne de La Carlota », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le gouvernement national a appelé le peuple vénézuélien à se mobiliser à Miraflores pour rejeter la tentative de coup d’État.

Aux premières heures de ce matin, le vice-président des Communications, Jorge Rodriguez, a révélé qu’un groupe de militaires était stationné dans le distributeur d’Altamira, à l’est de Caracas, pour promouvoir un coup d’État avec la complicité de l’extrême droite.

Le Venezuela a été soumis ces derniers mois à un siège international qui a inclus le soutien des États-Unis à l’autoproclamation, en tant que président par intérim, du député de l’opposition Juan Guaido, une manœuvre qui a été dénoncée comme un coup d’État continu par le gouvernement national.

Les autorités des différentes institutions de l’État se sont prononcées contre la tentative de coup d’État.

Le président de l’État plurinational de Bolivie, Evo Morales Ayma, a appelé sur son compte Twitter les gouvernements d’Amérique latine à condamner le coup d’État contre le Venezuela : « La violence tue des innocents. Ce serait un précédent désastreux de permettre au coup d’État de s’installer dans la région. Le dialogue et la paix doivent l’emporter sur le coup d’État.

La journaliste Patricia Villegas Marin, présidente de la chaîne TeleSur, a déclaré sur son compte Twitter que bien que Caracas ait été réveillée brutalement, Miraflores est entourée de chavisme et à l’intérieur du pays la vie quotidienne suit son cours. « Ce sera un jour de nouvelles, de fausses nouvelles, de rumeurs. »

Le vice-président de la Communication du Venezuela, Jorge Rodriguez, a annoncé ce mardi qu’un groupe réduit de soldats qui tentaient un coup d’État au Venezuela ont été neutralisés.

Par le biais de son compte Twitter, le vice-président a mis en garde contre les activités de ce groupe rebelle.

« Nous informons le peuple vénézuélien qu’en ces instants nous sommes en train d’affronter et de neutraliser un groupe réduit de traîtres au sein des effectifs militaires, qui se sont positionnés sur l’échangeur d’Altamira pour promouvoir un coup d’État », a affirmé Rodriguez.

Le gouvernement vénézuélien a appelé le peuple à se rassembler devant le Palais de Miraflores pour condamner cette tentative de putsch.

Le président du Conseil d’État et du Conseil des ministres de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a exprimé sur son compte Twitter son rejet de la tentative de coup d’État.

« Nous condamnons ce mouvement putschiste qui cherche à remplir le pays de violence. Les traîtres qui se sont placés à la tête de ce mouvement subversif ont utilisé des troupes et des policiers avec des armes de guerre dans une rue publique de la ville pour instaurer le chaos et la terreur.