La fédération du PCF telle qu’en elle-même…

Le parti communiste appelle à un rassemblement à gauche pour les municipales

« Ce n’est pas encore le grand soir de l’union à gauche, mais les signes de rassemblement se multiplient. Dans la foulée des déclarations du député France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon appelant à “donner la priorité aux collectifs”, ce jeudi, les élus et cadres communistes ont diffusé ce vendredi un appel à un rassemblement pour Marseille “sans hégémonie et figure tutélaire”. “Nous appelons toutes celles et ceux qui partagent cette ambition à se réunir au début du mois de juin afin de définir ensemble les contours et la méthode d’un projet rassembleur et progressiste pour Marseille“, écrivent les élus et principaux cadres du parti dans un communiqué. »

Voici la manière dont le site Marsuatac met en avant la déclaration du PCF… On ne saurait être plus clair. C’est peu dire que la fédération du PCF n’a pas réellement mené la campagne des Européennes. Entrée le plus tard possible, espérant toujours une liste d’union et ce malgré l’enthousiasme des militants, la fédération 13 dominée par le poids de Marseille, le clan des retraités cheminots et des retraités a freiné des quatre fers. En fait ces clans ne représentent plus qu’une poignée qui agissent toujours en secret, manœuvrent sans fin au point de ne plus très bien savoir ce qu’ils défendent sinon un pouvoir occulte qui décourage les militants. Certains de ses dirigeants comme Coppola n’ont jamais caché leur parenté avec Marie-Georges Buffet dont le site ne parle jamais de la campagne de Ian Brossat et ne cache pas faire campagne pour Mélenchon. Comme le dit Marsuatac c’est dans « la foulée des déclarations de Mélenchon » ou comment faire de celui-ci en perte de vitesse le maire de Marseille, il a déjà pour lui certains dirigeants de la CGT qui jouent volontiers les syndicalistes révolutionnaires pour mieux faire la campagne du grand diviseur.

Les faits sont têtus, même si l’on affirme qu’il n’y aura pas d’hégémonie ni figure tutélaire, la fine équipe qui s’est mise en place sur Marseille, Coppola, Navarro et Pellicani, n’a jamais caché ses sympathies et le peu de cas qu’elle faisait de la campagne de Ian Brossat. C’est une étrange option et qui fleure simplement le parfum de la revanche au dernier congrès, les magouilles qui depuis tant d’années détruisent la vie politique… Pourtant c’est complétement idiot et Coppola, à qui Melenchon a refusé tout désistement en faisant élire dans les quartiers nord une député de la France en Marche, devrait être bien placé pour le savoir mais il y a des gens comme ça pour qui la liquidation du parti importe plus qu’eux mêmes. C’est noble, désintéressé et complètement fou. Ne pas voir que la position du parti aux municipales est entièrement subordonnée au résultat des Européennes et au renouveau de la politique… C’est une fois encore livrer cette ville à la droite que de commencer les magouilles pour un strapontin…

Mais on les changera pas… Personnellement je savais dans la logique du congrès ce qui se tramait à Marseille et c’est ce qui a fait que j’ai décidé de ne pas participer à la vie politique de cette fédération et de les laisser tel l’erre d’un bateau à l’arrêt dériver là où leur élan les pousse. Cela fait 60 ans que je les pratique et je sais qu’ils ne renonceront pas à leurs manœuvres suicidaires. Il suffit pourtant de discuter avec les Marseillais pour mesurer à quel point cette ville en a marre des clans, des manœuvres sur lesquelles prospère un maire de droite élu avec 15% des inscrits. C’est né à la Libération quand Deferre a donné le PS à la droite pour éliminer le parti communiste et avec lui l’intervention populaire. Cette ville en crève et visiblement ceux qui depuis des années ont pris la suite ne sont pas décidés à changer.

Mélenchon loin de représenter le renouveau a joué les mêmes manœuvres, le désaveu est massif… Comme le dit Ian Brossat, il tente de jouer « les gros bras », mais le masque est tombé. Que dire du PS local? Est-ce que des manœuvres de sommet entre gens désavoués ne sont pas la meilleure chance de la droite pourtant en crise.

Suis-je ennemie d’un rassemblement à gauche? Sectaire, décidée à laisser la droite l’emporter faute d’union? Non, mais je ne vois pas l’utilité de cette déclaration qui emboite le pas de celle de Mélenchon pour créer une situation. Il y aurait mieux à faire, mener une campagne des européennes digne de ce nom, profiter de l’élan pour reconstruire le PCF et en juin après ces élections ouvrir un débat sur la campagne des municipales telle que les militants du PCF la conçoivent .

Ces gens ne tireront jamais aucune leçon des faits et ne laisseront aucune chance au parti. Depuis plus de vingt ans ils tablent sur l’écœurement, le départ des militants et le sigle PCF pour avoir quelques postes, une peau de chagrin qui se rétrécit. Mais depuis le dernier congrès un espoir est né, les communistes quel qu’ait été leur vote, se réapproprient leur parti. Donc la seule réponse des militants doit être de poursuivre dans cette voie et exiger un débat démocratique sur ce qui ne peut être la poursuite de l’effacement.

En attendant, il faut se battre pour le renouveau de la politique et mener campagne pour la liste communiste aux élections européennes, ce qui se joue ce n’est pas seulement un siège, c’est l’espérance de voir renaître un parti communiste digne de ce nom dans les Bouches du Rhône plus que partout ailleurs.

Danielle Bleitrach

