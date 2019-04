Catalogne : TRIOMPHE HISTORIQUE DE L’ERC ET DES INDÉPENDANTISTES EN CATALOGNE

Dimanche 28 Avril 2019

C’est historique ! Pour la première fois depuis la fin de la guerre civile espagnole, la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) remporte les élections dans le pays et dans la capitale, Barcelone – article et traduction Nico Maury

https://www.editoweb.eu/nicolas_maury/Triomphe-historique-de-l-ERC-et-des-independantistes-en-Catalogne_a14250.html?fbclid=IwAR0txInz-qViDuHSa_5NKqmqn2H-kksYBdLwwc3l35EuIpCoe8Xo9qPl8Dw

Triomphe historique de l’ERC et des indépendantistes en Catalogne

Avec 24,55% des voix (plus d’un millions de voix), la liste conduite par la Gauche Républicaine de Catalogne (ERC) et les Communistes de Catalogne remporte les élections générales pour la première fois depuis la fin de la guerre civile. C’est historique sachant que de nombreux dirigeant.e.s sont en prison (comme Oriol Junqueras) ou en exil (comme Marti Rovira).

Cette liste de la gauche indépendantiste remporte 15 député.e.s (+6) et envoi un député communiste (Joan Josep Nuet) à Madrid.

Fort de son succès, elle s’impose aussi dans la capitale, Barcelone, avec 23,08% des suffrages. La liste conduite par Oriol Junqueras arrive en tête dans 3 des 4 provinces de Catalogne : Girona 29,84%, Lleida 33,48% et Tarragona 27,27%.

L’indépendantisme largement en tête

Junts per Catalunya, le parti du président Carles Puigdemont, fait mentir les sondages en réalisant 12,05% des suffrages et en remportant 7 sièges (-1) au lieu des 4-5 que les sondages lui donnait. Ce score permettrait, si il se confirme pour les élections européennes, d’envoyer Carles Puigdemont au Parlement européen.

Le Front Républicain (exclus de Podemos + une partie de la CUP) ne fera pas son entrée au Parlement malgré ses 1110.000 suffrages (2,74%).

L’indépendantisme s’impose en Catalogne avec 22 sièges remportés contre 17 en 2016. Les différentes listes indépendantistes recueillent 39,34% des voix dans une élections marquée généralement par une abstention des indépendantistes.

Du côté de l’unionisme, le PSC-PSOE s’impose au détriment de Ciudadanos

Le Parti des Socialistes de Catalogne (PSOE) réalisent un score en nette progression avec 23,23% des suffrages et 12 sièges (+5). De plus le parti socialiste est en tête dans la province de Barcelone (24,67%).

Très clairement, le PSC-PSOE s’impose au détriment de Ciudadanos qui conserve ses 5 élu.e.s, mais cède son leadership. Avec 11,56%, ils arrivent derrière le parti de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya).

Du côté du Parti Populaire c’est la déroute avec seulement 1 siège de remporté (-5) et 4,84% des suffrages. Le parti de droite se fait vampiriser par l’extrême droite VOX qui remporte 1 siège et 3,6% des suffrages.

L’unionisme avec 19 sièges ne dépasse pas indépendantisme malgré un vote populaire supérieur marqué par une mobilisation forte des unionistes (43,23%).

Du côté du parti d’Ada Colau, En Comu Podem, la soirée est triste. Le parti des communs cède son leadership pour la troisième place (14,89%) et conserve 7 sièges (-5).

Les autres formations politiques n’obtiennent aucun siège. Le parti allié à Génération-S, La « gauche en positif » recueille 0,06% des voix.

