Xi Jinping rencontre le PM vietnamien

BEIJING, 25 avril (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, qui est à Beijing pour participer au deuxième Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale.

Notant que la Chine et le Vietnam forment une communauté de destin d’importance stratégique, M. Xi a appelé aux efforts conjoints pour écrire un nouveau chapitre dans le développement de la coopération stratégique globale entre les deux pays.

Les deux côtés doivent renforcer le rôle du mécanisme d’échange entre les deux partis au pouvoir pour apprendre les uns des autres en matière de discipline des partis et de gouvernance de l’État, a déclaré M. Xi, ajoutant que les deux parties devraient également se concentrer sur la tâche principale consistant à aligner l’initiative « la Ceinture et la Route » avec le plan « deux Couloirs et un Cercle économique » du Vietnam, et poursuivre la coopération dans des domaines clés, comme les infrastructures, la capacité de production et les zones de coopération économique transfrontalières.

Le président chinois a appelé à des échanges plus larges entre les peuples afin de transmettre l’amitié entre les deux pays aux générations futures, ainsi qu’à des actions des deux parties pour sauvegarder la paix et la stabilité maritime.

M. Nguyen Xuan Phuc a déclaré pour sa part que le Vietnam et la Chine étaient des voisins fraternels, et partageaient la même cause socialiste et des objectifs communs de développement, ajoutant que la partie vietnamienne était prête à établir une plus grande synergie entre l’initiative « la Ceinture et la Route » et le plan de développement de son pays.

Le Vietnam est disposé à suivre le consensus entre les deux parties et à collaborer avec la Chine pour gérer de manière appropriée les questions maritimes afin de ne pas affecter le développement global des liens bilatéraux, a-t-il noté.

