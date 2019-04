Le président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, a appelé les utilisateurs des réseaux sociaux à prendre part à la campagne «Victory Color – Red!»





«La veille du 9 mai, j’annonce une campagne en ligne # Color Victory Red! Présentez des photos de vos villages sur les réseaux sociaux, faites de courtes vidéos et mettez le hashtag #Colin VictoryRed! ”- a déclaré Gennady Zyuganov dans son discours, qui a été diffusé sur le site officiel du Parti communiste de la Fédération de Russie.

«affrontons ensemble les anti-soviétiques et les russophobes qui contestent chaque année notre Victoire, que NOUS NOUS SOUVENONS: nos grands-pères et arrière-grands-pères se sont battus sous les bannières rouges et que le peuple soviétique a mené la Victoire avec le commandant suprême I.V. Staline! ”- a appelé le président du Comité central du Parti communiste.Dans son message vidéo aux utilisateurs des réseaux sociaux, Gennady Zyuganov a noté que les russophobes et les anti-soviétiques ont de nouveau levé la main sur la Victory, sur sa bannière, les commandants Generalissimo Stalin voulant interdire la marche dans laquelle de tels portraits seront présentés. “J’exhorte tout le monde à organiser une campagne en ligne, à partager ses photos et à adopter une attitude brève, affirmant que la couleur de la victoire est le rouge. Et les rouges gagneront à nouveau », a déclaré le chef du Parti communiste de la Fédération de Russie.