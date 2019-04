Fabien Roussel au Portugal pour célébrer la révolution des oeillets

Fabien Roussel à Lisbonne hier pour le 45è anniversaire de la Révolution des oeillets

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, rencontrera Jerónimo de Sousa, secrétaire général du Parti communiste

portugais (PCP) à Lisbonne aujourd’hui à 12h.

A 15h, il participera à la manifestation à l’occasion du 45é

anniversaire de la Révolution des oeillets.

Bureau de presse du PCF,

Paris, le 25 avril 2019.

Fabien Roussel non seulement mène activement la campagne européenne aux côtés de Ian Brossat mais il assume désormais son rôle au niveau international.Cela fait des années qu’il n’y a pas eu entre le parti communiste portugais et le pCF des relations aussi amicales. Là aussi les communistes français sont de retour.

Ce qui se passe au Portugal est effectivement plein de promesse comme il le souligne mais il faut aussi voir que jamais les communistes portugais n’ont renoncé à leur autonomie et ils le provent en obligeant le gouvernement socialiste à prendre des mesures contre les diktats de l’Europe en matière d’austérité et dans la même logique les communistes portugais luttent contre l’alignement sur la politique de l’OTAN, ils refusent la contribution réclamée et l’argent dépendé en vain pour les trusts de l’armement. C’est aussi un des thèmes de la campagne de Ian Brossat.

Dans nos relations parfois difficules avec nos camarades portugais ces dernières années, il y a eu bien sur le fond de notre politique, en particulier nos choix « européens », nos ruptures avec le passé et l’actualité du communisme, mais il y a aussi le fait que nous avons promu Jean Luc mélenchon qui non content de diviser ici est allé en espagne et au POrtugal encourager des organisations du même type que la FI en France et qui se sont donné pour unique but d’affaiblir les communistes et de diviser. Il serait temps qu’un autre dialogue ait lieu avec ce parti frère s’il en fut.