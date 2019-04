The National interest est une revue conservatrice proche de l’armée US, mais qui est souvent bien informée et qui souvent plaide pour une politique de paix en dénonçant le caractère inutilement onéreux de certaines expéditions par lesquelles on tente de transformer des données culturelles d’un peuple. Le tort de l’impérialisme serait de se prétendre un empire tout en pillant les peuples dont il prétend faire la conquête des moeurs. Un néocolonialisme qui s’appuie sur une faction ou une région contre une nation. Un modèle que nous Français ne cessons d’expérimenter avec l’absence de succés que l’on voit. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Le président de l’Ukraine, Petro Porochenko, a été battu aux élections présidentielles à cause de la politique contre la Russie, qu’il a suivie pendant cinq ans, écrit le National National Interest. L’auteur de l’article rappelle que c’est sous Porochenko que des restrictions sont apparues concernant l’utilisation de la langue russe, les voyages en Russie, le commerce avec elle et tout contact avec les Russes. Alors que les conséquences négatives pour l’Ukraine elle-même étaient totalement prévisibles, affirme NI. L’édition américaine note que les citoyens d’Ukraine parlent souvent le russe et que la moitié des résidents du pays en Russie ont des parents en Russie, rapporte RIA Novosti . L’intérêt national indique que le facteur décisif de la chute de Porochenko n’était pas seulement un effondrement économique, une réduction des dépenses budgétaires dans le domaine social et une multiplication par neuf du prix de l’essence. La principale raison de la défaite du président de l’Ukraine était les nationalistes, selon l’article. L’auteur écrit que Porochenko a divisé les Ukrainiens en « vrais patriotes de l’Ukraine » et en la mythique « cinquième colonne » soutenant la Russie. Ces affirmations constituaient sa carte de visite. C’est ainsi qu’il expliquait les problèmes sociaux et économiques du pays. Le magazine américain appelle les politiciens occidentaux à tirer deux conclusions de la défaite de Porochenko. Premièrement, chez les Ukrainiens, la sympathie pour la Russie ira croissant probablement dans un proche avenir. Avec l’achèvement du conflit ukrainien interne dans le Donbass et le rétablissement des relations commerciales normales entre les deux pays, l’influence économique de l’Ukraine russophone augmentera, de même que la sympathie envers la Russie.La deuxième conclusion est que la stratégie occidentale visant à soutenir une région ou une faction dans l’espoir de changer le sens de développement de la nation tout entière en Ukraine s’est avérée tout aussi infructueuse qu’en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, indique l’article. NI souligne que d’un point de vue moral, il est douteux de semer la discorde dans le pays afin de changer le régime. La Russie exerce une influence culturelle sur l’Ukraine avec un «soft power», auquel aucun État ne peut s’opposer, puisque dans les deux pays, ils parlent la même langue et qu’ils ont un patrimoine culturel commun, a conclu l’intérêt national. Rappelons que, le 21 avril, au deuxième tour de l’élection présidentielle en Ukraine , le candidat avec un résultat record a été remporté par le candidat Vladimir Zelensky, qui a recueilli le soutien de plus de 73% des électeurs. Regardez encore plus de vidéos sur la chaîne YouTube VIEW

