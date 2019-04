LES COMMUNISTES LANCENT UN APPEL AU CALME APRÈS L’ATTENTAT LÂCHE ET BARBARE AU SRI LANKA Mardi 23 Avril 2019

Après l’important article de Jean Pierre page publié hier voici le communiqué des communistes du Sri Lanka. Dans le cadre du retour de notre parti communiste Français, il serait temps d’avoir des responsables de la politique internationale à la hauteur de ce qui bouge dans le monde et capables de nouer des relations en vue de la paix et de la justice sociale.Quand on voit la complaisancxe de ceuxx qui sont à la tête aujourd’hui de ce secteur pour les pires exactions des USA comme dans le cas de l’affaire Assange, on se dit que là aussi un vent de renouveau est nécessaire . (note de Danielle Bleitrach)

Communiqué du Janatha Vimukthi Peramuna (Front de libération populaire – parti d’obédience communiste, scission pro-chinoise du Parti Communiste du Sri Lanka et actuellement 3ème force politique du pays) – traduction Nico Maury

Les communistes lancent un appel au calme après l’attentat lâche et barbare au Sri Lanka

Les attaques lâches et barbares visant des civils dans plusieurs endroits de l’île, doivent être condamnées et sacntionnées, déclare le JVP dans un communiqué publié par le Bureau politique du Parti.

Le JVP déclare qu’il incombe au gouvernement de diligenter une enquête rapide sur l’attentat, de révéler la vérité au pays, d’engager des poursuites judiciaires contre les responsables et d’ajouter qu’il est également de la responsabilité du gouvernement de prévenir toute détresse susceptible de se produire en raison des incidents.

Déclaration du JVP:

Nous condamnons les attaques barbares perpétrées à plusieurs endroits dans le pays aujourd’hui (21ème).

On signale que près de 310 personnes ont été tuées et plus de 500 personnes blessées dans les explosions qui se sont produites aujourd’hui (le 21) dans plusieurs endroits, dont trois églises catholiques du pays. Ces attaques lâches et barbares, menées avec quelque intention que ce soit, visant des civils doivent être condamnées et sanctionnées. Par conséquent, nous condamnons fermement cette attaque lâche et barbare.

Il incombe au gouvernement de diligenter une enquête rapide sur l’attentat, de révéler la vérité au pays et d’engager des poursuites à l’encontre des coupables. Il incombe également au gouvernement d’empêcher toute détresse qui se produirait dans le pays en raison des incidents.

En outre, nous appelons toutes les masses sri-lankaises à ne pas s’engager dans des conflits fondés sur cet attentat et à ne pas être partie si cet attentat est utilisé pour créer des affrontements inter-religieux.

Enfin, nous condamnons de nouveau l’attaque barbare, exprimons nos plus sincères condoléances aux parents et aux proches de ceux qui sont morts et souhaitons un prompt rétablissement pour les blessés.

Le Bureau politique du JVP, représenté par Sunil Handunneththi, Nalinda Jayatissa,a rendu un dernier hommage aux victimes des attentats-suicides.

