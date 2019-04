25 avril : la Révolution des oeillets

chers camarades portugais, vous avez été parmi les communistes qui ont pu être momentanément vaincus, mais jamais vous n’avez accepté de vous déshonorer en suivant le char de triomphe des vainqueurs aux côtés des sociaux démocrates… Il m’arrive de vous envier, mais bientôt cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir et le parti commuiniste français de retour célébrera aux côtés des révbolutionnaires du monde entier chacun des combats que nous avons mené pour la justice et la liberté.

Danielle Bleitrach

