Qui tue qui au Sri Lanka ?

Dans la capitale du Sri Lanka, Colombo a tonné la neuvième explosion. Les huit précédentes, dont trois dans des églises catholiques célébrant Pâques, ont coûté la vie à 290 personnes. Le deuil est déclaré, les touristes quittent l’île en masse. Pourquoi cela se produit-il comme un événement extraordinaire dans un pays connu pour son extrémisme religieux?

Une nouvelle explosion à Colombo a été un écho de dimanche – alors qu’elle essayait de déminer, une bombe avait explosé dans un minibus garé dans l’une des églises chrétiennes. « Bloody Easter » dans le journal Ceylan VIEW. . Mais il convient de souligner pour notre part que ce qui se passe là-bas dépasse de loin les limites de nos idées sur le fanatisme religieux et le terrorisme.

Multi-religieux, le Sri Lanka est l’un des États les plus religieux du monde: sa population est véritablement «pieuse». Malheureusement, l’une des conséquences de cette situation a été un niveau d’extrémisme élevé. Sur cette «île miraculeuse», les hindous commettent des actes terroristes «à mode de islam», les musulmans se lient d’amitié avec les chrétiens pour échapper aux pogroms et les moines bouddhistes sont considérés comme les principaux prédicateurs de l’intolérance.

Hindous

Les Hindous du Sri Lanka sont principalement des Tamouls. Des personnes qui ont déjà perdu leur statut et vivent maintenant principalement dans l’État indien du Tamil Nadu. En réalité, en Inde, les Tamouls sont 20 fois plus nombreux qu’au Sri Lanka.

Les Tamouls ont laissé une empreinte riche sur la politique, la culture et la science de l’Asie du Sud. Par exemple, deux lauréats du prix Nobel de physique et un de chimie étaient des Tamiliens. Le Tamoul de naissance était l’un des présidents indiens et l’un des gouverneurs généraux indiens. Les Tamouls ont dirigé Singapour et Maurice, mais jamais le Sri Lanka. Dans cet État insulaire, ils ont été persécutés et discriminés pendant et après la période coloniale.

La réponse à cette discrimination a été l’émergence des Tigres de libération du Tamil Elam (LTTE) – une organisation militarisée dotée de ses propres artillerie, défense antiaérienne, flotte légère et même de chars. Pendant 25 ans, ils ont contrôlé le nord de l’île en y proclamant le Tamil Ilam – un État non reconnu typique fondé sur les idées du nationalisme radical.

Tamil Ilam a survécu à trois guerres, appelées Ilam, mais la quatrième était la dernière pour lui.

Il y a dix ans, à la suite d’une opération spéciale, les militants du LTTE ont été encerclés par les forces gouvernementales. Le chef de longue date du Tamil Eelam Velupillai Prabhakaran a été abattu alors qu’il tentait de se frayer un chemin , après quoi la plupart des Tigres ont déposé leurs armes, bien que de petits groupes continuent à faire la guerre dans la jungle du Sri Lanka.

Au Sri Lanka, le terrorisme est associé précisément aux LTTE, plus précisément à leur division Black Tigers. Des centaines d’actes terroristes ont été perpétrés contre leur conscience, notamment les assassinats du président sri-lankais Ranasinghe Premadas et du Premier ministre indien Rajiv Gandhi (Delhi a effectivement soutenu la guerre entre Colombo et les LTTE. Gandhi a donc été considéré comme un traître). Il faut également noter l’attaque de la ville d’Anuradhapura en 1985, au cours de laquelle 146 personnes ont été tuées, principalement par les fidèles d’un temple bouddhiste.

L’a marque de fabrique des terroristes des LTTE était extrêmement similaire à celle que nous associons à l’extrémisme islamique. Les kamikazes, les kamikazes et même des enfants ont été activement associés aux attentats. En outre, l’invention de la soi-disant. Les «ceintures de shahid» sont attribuées aux «tigres».Au même moment, les musulmans étaient la cible officielle des LTTE avec les bouddhistes. À l’époque des Tamouls Elam non reconnus, de nombreux adeptes de Mohammed dans le nord du Sri Lanka ont été tués ou expulsés de chez eux, leur mosquée a été pillée et détruite.

À ce jour, une partie des mosquées et des temples bouddhistes du nord ont été restaurés. Et en janvier 2015, Maitripala Sirisena, candidate de l’opposition unie, est devenue présidente du Sri Lanka – un homme politique diplômé de l’Institut littéraire de Gorki et prônant la coexistence pacifique, l’égalité, le respect des droits de l’homme, la liberté de parole et l’intolérance pour l’extrémisme.

On pense que le conflit entre les hindous et le gouvernement central a été réglé, mais à la suite de la guerre, une partie importante des Tamouls ont émigré. L’hindouisme n’est plus que la troisième religion du Sri Lanka.

Bouddhistes

Près des trois quarts de la population sri-lankaise sont des Cinghalais, la grande majorité d’entre eux sont des bouddhistes Theravada, les plus anciens. Il s’appuie sur le canon Pali – une collection de textes sacrés, qui selon les croyants appartiennent au Bouddha, et d’après les chercheurs, en est l’édition ultérieure (en d’autres termes, il ne s’agit pas de la source d’origine, mais de quelque chose de proche chronologiquement). Une histoire aussi ancienne et une riche tradition ont prédéterminé le conservatisme de Theravada – en particulier pour les questions concernant les règles de la vie monastique.

Le conservatisme des bouddhistes sri-lankais est l’une des raisons de leur attitude sans compromis envers les Tamouls. Les moines eux-mêmes participaient rarement aux attaques contre les hindous, mais ils les promouvaient et les justifiaient. Pour sa part, le gouvernement sri-lankais n’a pas pu pardonner à la population tamoule du nord d’avoir voté de manière quasi générale en faveur des prédécesseurs séparatistes du LTTE, et n’a pas voulu partager les pouvoirs avec leurs représentants, bien qu’il ait promis au gouvernement autonome des régions du nord après l’indépendance de Londres.

L’incendie de la bibliothèque de la ville de Jaffna, considérée comme un trésor de la culture nationale tamoule, a été l’un des points de départ de la guerre civile, qui a duré un quart de siècle. Il est à noter que les instigateurs étaient des policiers cinghalais en état d’ébriété. Cela a été suivi par le «juillet noir» de 1983: après le massacre de plusieurs soldats par les extrémistes du LTTE, des pogroms à grande échelle de Tamouls ont tué des centaines de personnes, selon des estimations, des milliers de personnes.

Maintenant que les « tigres » ont été écrasés, un certain nombre de moines bouddhistes conservateurs voient une menace à la « manière traditionnelle » de la communauté musulmane croissante. Ils n’aiment pas trop la communauté chrétienne, mais l’accent est toujours mis sur l’islam. L’événement qui a provoqué la croissance explosive de l’intolérance peut être considéré comme la destruction par les Taliban des statues millénaires de Bouddha en Afghanistan en 2001.

Les conséquences des pogroms antimusulmans de 2018 (photo: Tharaka Basnayaka / Zuma / TASS)

À l’heure actuelle, l’organisation Bauda Seine (l’armée de la force bouddhiste) est au cœur du nationalisme radical bouddhiste. Son représentant le plus célèbre est le moine Galagodaatte Gnanasar, qui prône une interdiction totale du Coran au Sri Lanka. Cependant, il s’agit là de particularités: l’idéologie du «Bodu bala sen» est le rejet de toute religion au Sri Lanka, à l’exception, bien sûr, du bouddhisme.

L’organisation entretient des liens étroits avec le Myanmar, où l’école Theravada est également représentée et où les moines font partie des membres les plus respectés de la société. La terreur contre les musulmans Rohingya repose en grande partie sur leur conscience. Pas directement (la participation des moines aux pogroms est l’exception), mais indirectement par le biais d’appels pour lesquels ils utilisent activement les réseaux sociaux. Les musulmans sont souvent accusés de rien de moins que d’un complot mondial visant à éradiquer le bouddhisme.

La plus grande série de pogroms anti-musulmans au Sri Lanka a eu lieu en 2014. L’année dernière, les événements se sont répétés sur une échelle un peu plus petite. Au total, seulement six personnes sont mortes, mais le nombre de réfugiés dépasse dix mille et le nombre de musulmans appartenant à des mosquées, des maisons et des magasins va à des centaines. Le même sort a été réservé à plusieurs églises chrétiennes.

Même à ce moment-là, les analystes craignaient que le terrorisme islamique international ne se tourne tôt ou tard vers le Sri Lanka et commence à se venger. Malheureusement, ils avaient raison.

Les musulmans

L’islam est pratiqué par environ 8 à 12% de la population. Ce sont principalement des immigrants d’autres États, principalement de Malaisie, mais l’île possède sa propre minorité ethnique de confession musulmane – les Ceylan Moors ou Larakalla (les mots Larakalla et Muslim sont perçus par les Lankais comme des synonymes). Ils parlent en partie tamoul, en partie – en cinghalais. En même temps, ils ont leurs propres traditions, qui divergent de l’islam traditionnel: par exemple, le genre Larakalla est dirigé selon le modèle féminin et l’usure fait partie des occupations traditionnelles.

Dans l’histoire du Lankan de l’extrémisme religieux et de la guerre de tous avec tous les Larakal, le rôle des victimes des Tamouls et des moines bouddhistes radicaux était généralement attribué. Larakalla eux-mêmes ne manifestaient pas beaucoup d’intérêt pour les activités terroristes, mais la nouvelle de leur persécution a été portée à l’attention de groupes islamistes transnationaux.

Au Sri Lanka, une unité ISIS distincte a été créée *, à la suite de la destitution d’un des dirigeants annoncée plus tôt cette année par Colombo. Toutefois, la Jamaat al-Tawhid al-Vataniya, une organisation salafiste interdite en Russie, originaire de Jordanie et opérant principalement au Moyen-Orient, a revendiqué la responsabilité dr la série d’actes terroristes destructeurs. Il a des racines communes avec ISIS, mais des liens beaucoup plus étroit avec Al-Qaida (l’ancien nom du groupe est Al-Qaida en Irak), qui est «au couteau» avec l’EIIL depuis plus de cinq ans.

L’organisation a été considérée comme pratiquement vaincue, ses militants survivants ont couru quelque part et les attaques au Sri Lanka ont été le premier rappel du groupe à leur sujet au fil des ans. Néanmoins, Colombo a été accusé de la tragédie «Jamaat at-Tawhid al-Watania». Et jusqu’à présent, il ne reste plus qu’à deviner la nature des liens entre les djihadistes sri-lankais et la structure «parentale», ainsi que sa réalité. Auparavant, les actions des radicaux islamiques du Sri Lanka étaient réduites principalement au vandalisme.

Pourquoi les églises chrétiennes ont-elles été choisies comme cible est également une question ouverte. Il y a relativement peu de chrétiens sur l’île – 5-6%, il s’agit principalement d’immigrants et de soi-disant. «Burghers» (descendants de colonialistes blancs, maintenant une communauté ethnique distincte). Une autre chose est que la période coloniale a laissé à l’île un riche héritage de leurs églises chrétiennes, dont beaucoup sont mal gardées simplement parce qu’elles sont vides.

Mais Pâques est bien sûr une occasion spéciale.

Compte tenu des mœurs sri-lankaises, il serait plus logique de s’attendre à ce que les bouddhistes deviennent les victimes des attaques terroristes. En outre, il ya tout juste un an que les pogroms anti-islamiques ont commencé. Mais nous ne pouvons pas exclure le fait qu’il s’agisse d’une action « publicitaire » d’une jeune cellule extrémiste à la recherche de sponsors, dont la plupart voient dans la civilisation judéo-chrétienne le « principal ennemi de la ummah du monde » et non les moines bouddhistes agressifs – une caractéristique nationale du Sri Lanka.