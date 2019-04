Pologne : célébrer Pâques, pas Pessah ?

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait immédiatement réagi, qualifiant ces déclarations de « racistes et inacceptables ».L’Ambassadrice américaine à Varsovie était alors intervenue, demandant à I. Katz de présenter des excuses à la Pologne et notant que deux puissants alliés comme Israël et la Pologne, également puissants alliés des États-Unis, ne devraient pas avoir recours à ce genre de déclarations.