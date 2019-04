Gennady Zyuganov: Le travail dans les réseaux sociaux ouvre de grandes perspectives au parti communiste

Au cours des dernières années, le Parti communiste a créé des centaines de sites Web. Le parti publie 200 journaux et possède sa propre chaîne de télévision, a déclaré le président du Comité central du Parti communiste, Gennady Zyuganov, lors d’une réunion avec des étudiants du Centre d’études politiques du Comité central du Parti communiste travaillant dans les réseaux sociaux. «Nous n’avions pas une telle base et nous l’avons créée. Il faut continuer dans cette voie en utilisant au maximum les réseaux sociaux », a souligné le chef des communistes russes.

« La propagande est un vaste domaine d’activité, coordonné par Dmitry Georgievich Novikov, et qui devrait préoccuper tout le parti », a poursuivi Gennady Zyuganov.

«Vous avez une responsabilité particulière en raison du fait que vous travaillerez étroitement dans les réseaux sociaux. Cette orientation est aujourd’hui l’une des plus prometteuses. Sans une telle préparation, il est impossible de progresser. La décision de créer une nouvelle direction a été prise lors du congrès et nous y donnerons suite », a assuré le président du Comité central de la FCRP.Dans sa conférence « La Russie dans le monde moderne », Gennady Zyuganov a décrit les caractéristiques de la situation politique et économique de la Russie à ce stade, a évoqué les activités de la faction du Parti communiste à la Douma d’Etat, en se concentrant sur les résultats des élections présidentielles russes de 2018, a noté une reconstitution significative des rangs du parti.

Gennady Zyuganov a également pris connaissance de l’opinion des étudiants du Centre sur le processus éducatif et a répondu en détail aux questions des participants à la réunion, la plupart consacrés aux campagnes électorales dans les régions.

Les auditeurs du 32e courant du Centre d’études politiques du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, les communistes et les membres du Komsomol des régions russes, pour la première fois au cours des travaux du CPA, sont formés à «l’agitation et la propagande dans les réseaux sociaux».