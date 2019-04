L’Ukraine: les élections , du cinéma mais pas n’importe lequel…

décor du centre commercial Horodok à Kiev…

Porochenko est battu par un comédien qui pour seule expérience joue les président à la télévision, se revendique russophone et dit qu’il ne changera rien mais fera la paix. Il n’a pas été élu, il a été utilisé pour battre Porochenko et ce qu’il représente, désormais baptisé le « système », on ne dit plus le capitalisme, on dit le système, ce qui d’ailleurs permet de le remplacer par les mêmes comme chez nous.

C’est du cinéma, mais pas n’importe lequel. Un acteur inexperimenté qui vient bousculer ce que plus personne ne peut supporter et g&énère l’injustice, la corruption, plus d’étiquette ou toutes à la fois comme Macron notre drame de france.

Peut-être pour les Ukrainiens y a-t-il l’espoir de voir un remake du film de Frank Capra, monsieur Smith au sénat? On se souvient de l’histoire, Jefferson Smith, un jeune homme naïf et idéaliste, est désigné sénateur des États-Unis par le gouverneur de son État, pour remplacer un sénateur décédé, aux côtés de Joseph Paine, un politicien rompu à toutes les combines politiques. Il est désigné parce que tout le monde y voit un homme de paille qui fe »ra ce qu’on lui dit. mais monsieur Smith dépose au Congrès des États-Unis un projet de loi de création d’une colonie de vacances pour les enfants des villes, ignorant que Paine défend un projet portant sur la construction d’un barrage au même endroit, projet s’annonçant plus que juteux pour certains. Smith découvre les non-dits, les corruptions et les compromissions des hommes politiques, et refuse de devenir l’homme de paille des affairistes.

La corruption chez capra est renversée parce que les Etats-Unis sont une démocratie saine… Le contraire du film sorti cette semaine El Reino, qui montre l’universalité de la corruption, un grand parti espagnol, le PPE est en proie à un énorme scandale parce qu’il s’attribue l’argent de l’UE, détruit le pays, les services publics, le coupable désigné pour servir de bouc émissaire refuse de se taire et tout le film est vu à travers lui, son rythme haletant au bord de la crise cardiaque. Il n’y a aucun espoir parce que tout fonctionne au profit et personne n’y échappe. Aucun monsieur Smith naif, mais l’orgueil et le désir de vengeance d’un corrupteur qui se moque des conséquences de ses actes et ne prétend sauver personne d’autre que lui-même. La presse dans un dernier face à face reçoit des ordres pour que ses révélations soient étouffées et la journaliste finit par lui demander au nom de quoi elle n’obéirait pas à la voix qui la commande dans l’oreillette. Quelles révélations peuvent sauver un tel monde?

Quand on connait l’Ukraine, ce qui s’y passe réellement, comment le dit Porochenko a fait sa fortune, à la tête de gangsters qui se sont emparés de biens à Sébastopol l’arme au poing. les oligarque ne se sont pas contentés de s’enrichir, ils sont les débuts du capitalisme, l’accumulation primitive obtenue à la tête d’une bande qui fait régner la terreur, mais qui ne peut le faire que grâce à ses protecteurs occidentaux, à la manière dont il livre un pays aux multinationales occidentales, le crime en bande organisée avec l’appropriation des biens nationaux, la guerre qui rapporte à ces criminels et qui détruit un pays.

Ce n’est ni monsieur Smith au sénat, ni même El reino c’est encore plus caricatural, encore plus terrible… cela s’est accompli avec nos propres histrions qui nous ont raconté que l’ère de la liberté débutait à Kiev alors qu’ils couvraient les drames, les gens brulés vifs à Odessa et dans le Donbass… Pas seulement notre droite, non c’est la gauche, celle qui s’identifie à Clinton, à Obama, qui va chercher du fric en georgie comme Gluksmann, les trotskistes entisoviétiques d’abord, tout ce beau monde a cautioonné l’ignominie en Ukraine et partout… Ces défenseurs des droits de l’homme , de la p’resse ferment les yeux sur tout y compris sur le cas Assange…

Toujours mon décalage horaire, il est 3 h15 je me réveille et j’écoute les nouvelles sur BMTV, Porochenko battu comme prévu par 73% des votants. Le commentateur en profite pour raconter n’importe quoi, si ce président est battu aussi sévérement, ce n’est pas parce que grace à lui l’extrême-droite aux sympathies nazies règne en maitre, parce que la misère, les difficultés de vivre ont atteint l’insupportable, parce que le pays n’en peut plus de la guerre interne inaugurée par le coup d’Etat fomenté par la CIA et l’UE. Non pour le commentateur c’est parce qu’il n’a pas réussi malgré ses efforts à changer le système soviétique oligarchique. « Même sous le mandat de monsieur Porochenko les oligarques ont continué » en oubliant que le poulain de l’occident est l’oligarque type et qu’il a pillé le pays avec ses copains. Heureusement le comdien victorieux ne va rien changer il l’a promis et il conservera la domination de l’UE et de l’OTAN. Il ajoute que ce grand pays est envahi par son voisin la Russie et que d’ailleurs la population russe a contemplé avec envie ces élections libres.

Où il a vu ça ?

Eléctions libres dans un pays où les nazis défilent officiellement alors que le parti communiste est interdit. Une fois tous les ans il parait dans l’humanité dimanche un article qui dit la vérité mais y compris dans notre presse il est rapidement noyé dans la propagande de l’UE et les délires trotskistes qui poursuivent l’antisoviétisme au-delà de la réalité.

Et nous nous croyons en démocratie, être informés, pas une voix hélas pour contredire cette belle unanimité. Heureusement il existe internet, malheureusement le rétablissement des faits s’y assortit d’un complotisme d’extrême-droite qui ne rend pas plus clair la vision du monde tel qu’il est aujourd’hui et qui ressemble au notre, au rejet sans perspective qui envahit tout.

Voter communiste, pour la liste de ian Brossat en espérant que cela ouvrira une nouvelle voie est bien la seule solution.

danielle Bleitrach

Le bataillon Azov qui sévit dans le Donbas au titre de nos libertés.

