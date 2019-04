A propos des cris : « suicidez-vous! »

A priori je suis contre parce que j’appartiens à une culture communiste qui se doit de crier plutôt « la police avec nous »… Cela dit j’ai vécu les massacres de Charonne et la charge la plus bestiale qui se puisse imaginer à laquelle succombèrent 8 militants communistes et un jeune de la JC… De surcroît je trouve qu’en matière de morts et d’éclopés, les victimes des manifs des gilets jaunes ont un peu tendance à être du même côté… celui des manifestants et même des vieilles dames voilées qui à marseille ferment leur fenêtre au quatrième étage et pas plus d’inculpé que pour les victimes de l’écroulement des immeubles. Bref deux poids deux mesures…



Donc premièrement, je continuerai à ne pas crier « suicidez-vous! » parce que j’ai bien d’autres adversaires que les policiers et qu’au contraire je m’interroge sur les conditions qui font de la vie du policier un enfer et honnêtement je n’ai pas l’impression que les gilets jaunes soient seuls en cause… C’est un peu comme les difficultés du petit commerce, quand l’ouvrier ne peut plus dépenser c’est tout qui va mal…



Donc deuxio, je n’aime pas ces cris parce qu’ils évitent de s’interroger sur le fond et qu’ils servent donc toute cette bande de Tartuffe qui les ont repris pour nous prendre tous pour des imbéciles, tous policiers compris…

danielle Bleitrach

