Quelques articles que vous ne lirez nulle part ailleurs: Staline, touche pas à mon despote…

Marianne vous prépare une série de traductions: en Russie le débat fait rage toujours autour de Staline. Pas de Staline d’ailleurs, le cas semble être jugé en ce qui le concerne: pour la plupart des Russes, vu ce qu’est le capitalisme, Staline a bien agi non seulement il a protégé la patrie russe de l’invasion nazie, sauvé le reste du monde par la même occasion, mais il a fait accéder la Russie et l’ancien empire de l’autocrate à la modernité dans l’amitié entre les peuples. En fait c’est l’opinion de 7O% des gens et au vu de ceux que nous avons interviewé dans les rues, les moyens de transport, il nous semble que l’opinion frise les 80%



Non le débat a été lancé sur Khrouchtchev qui l’a dénoncé. Un article dont vous allez bientôt avoir la traduction a expliqué qu’il n’avait pas démérité lui non plus et a énuméré ses bienfaits, une cascade d’intervenants est venu en dire tout le mal que l’on devait en penser vu qu’il a osé dire du mal de Staline.



Enfin, à ce que m’en a dit Marianne, un arrière petit fils de Staline s’est mêlé au débat national sur la question. Il a bien sur affirmé qu’il était fier de son grand père, mais qu’il ne fallait pas pousser trop loin la démonstration et excuser ses brutalités au nom de la raison d’Etat parce qu’avec une telle logique on ne savait plus jusqu’où on allait y compris aujourd’hui.Personnellement j’aurais plutôt tendance à penser comme lui.

Vous allez donc avoir sur le blog quelques pièces de ce dossier mais avouez que c’est dommage que ce soit seulement notre blog qui fasse état d’un tel débat. Remarquez notre blog a plus de lecteurs que l’Humanité, mais il n’empêche à force d’être le journal de Jaurés celui-ci a perdu l’originalité d’être le journal des communistes. Un peu d’impertinence et un véritable écho sur ce qui se dit et se passe dans le vaste monde serait plus vendeur qu’un alignement sur les idées reçues de la social démocratie, et la censure bien réelle sur les conquêtes du socialisme et ceux qui les défendent et réclament une analyse de l’Histoire qui ne soit pas inspirée par les généreux « donateurs », les marchands d’arme et la CIA. Je dis ça , je dis rien…

Surtout que par ailleurs vous êtes abreuvés de tous les « canards » lancés par la CIA ou quelques officienes d’extrême-droite reprises par l’emprire de presse du ieur Murdoch, puis par notre propre presse dominée par les marchands d’armes et autres grands capitalistes qui ne sont jamais en reste sur un bobard pourvu qu’il démontre l’inhumanité du socialisme et la vertu du capital philanthrope comme chacun sait… Quand on a l’opinion de ceux qui ont pu faire la comparaison, ça peut être utile. Non ?

Peut-êtrearce que si vous lisiez ce genre d’article vous sauriez que pour des gens qui ont vécu le socialisme, tout vaut mieux que le capitalisme.

Danielle Bleitrach