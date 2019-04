Aujourd’hui j’ai 81 ans et mon manuscrit est parti chez l’éditeur

Danielle Bleitrach

Mémoires d’une communiste

du passé pour le futur

Il devrait paraître en juin chez Delga,qui m’a assuré une édition soignée,, je suis contente parce que quoiqu’il arrive vu mon état de santé j’aurai rempli mon programme: le premier volume qui concerne mes origines familiales et mon engagement communiste, mes responsabilités de dirigeante et aussi et surtout cette aventure collective que fut l’appartenance au PCF sera publié et j’aurais le temps dans une année de rédiger le second volume celui de « l’internationaliste » et j’espère le publier pour mon quatre vingt deuxième anniversaire. . Il s’agira à la fois de mon engagement communiste dans des combats internationaux de l’Algérie à Cuba, mais aussi de mes expériences sur le terrain avec mes étudiants, de mon métier aimé d’enseignant checheur.

Parce qu’il s’agisse de mes mémoires ou de ce travail envisagé, je revendique le fait d’avoir été une femme, une intellectuelle et une communiste et le princxipal mérite que je reconnais à mon engagement communiste c’est qu’il m’a aidé à vivre pleinement les autres dimensions de ma personnalité comme il a réussi à concilier mes origines juives et prolétariennes, rendant toutes les contradictions de toutes ces appartenances dynamiques et orientées vers les autres.

J’espère que ces mémoires d’une communiste contribueront au retour du Parti communiste qui s’amorce, je décris la réalité de ce que fut le combat des communistes, la manière aussi dont celui-ci a été étouffé, les aspects héroïques mais aussi les trahisons. Je ne règle pas de compte, j’essaye d’abord de dire l’essentiel, le positif mais je ne cache rien non plus. Je propose des interprétations de l’Histoire.

je n’attends de la part de la presse aucune publicité y compris de cette presse qui se dit encore communiste quand il s’agit de la sauver de la faillite mais qui depuis des années pratique censure et diffamation sur les communistes comme moi. Ils ne changeront pas mais j’ai survécu à leur censure et je survivrai. je voudrais que chaque communiste, chaque progressiste, chaque jeune à la recherche d’un sens à donner à sa vie sache à quel point ces médiocrités, ces vilénies ne sont rien par rapport à ce que peut représenter un choix de vie qui ne vous appartient qu’à vous et qui se donne à chaque moment les moyens d’agir sur le monde autant que sur vous même.

danielle Bleitrach

