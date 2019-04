La Russie et l’OTAN ont complètement cessé leur coopération

La Russie et l’Alliance nord-atlantique ont complètement cessé de coopérer sur les lignes civiles et militaires, l’OTAN est allée trop loin en fomentant une confrontation avec Moscou, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexander Grushko.

«L’OTAN elle-même a abandonné tout agenda positif dans ses relations avec la Russie. Il n’y en a plus. Et jusqu’à présent, rien n’indique que l’OTAN envisage de sortir de cette impasse », a noté le diplomate, selon RIA Novosti .

Il a également appelé la décision absurde de l’alliance de cesser ses contacts normaux sur des bases militaires, notant que la sécurité en Europe dépendait en grande partie des relations entre la Russie et l’OTAN.

Selon Grouchko, l’alliance est allée trop loin en forçant ç la confrontation avec la Russie.

«C’est un paradoxe, mais les relations actuelles entre l’OTAN et la Russie ne sont que le reflet de la situation« habituelle » au cours de laquelle l’OTAN a été créée – pendant la guerre froide. La «doctrine de Harmel»: dialogue et dissuasion a de nouveau été balayée . de cette formule, il y reste beaucoup de dissuasion et peu de dialogue », a ajouté le diplomate.

Il a ajouté que les dépenses militaires totales des pays de l’OTAN au cours de l’année écoulée ont dépassé le billion de dollars, soit 22 fois plus que les dépenses de défense de la Russie.

Dans le même temps, Grouchko a souligné que Moscou ne participerait pas à la course aux budgets militaires avec l’OTAN, mais revendiquait des « moyens économiques, précis et efficaces ».

