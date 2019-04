Un monument à la fois inventé et témoignant à sa manière de l’imaginaire romantique français

Voir bruler notre dame c’est un choc… Puis au fur et à mesure mon optimisme naturel reprend le dessus.C’est pour une bonne part l »oeuvre de Viollet leduc qui est en flamme et on a conserve les plans, je parle de la grande flèche et de la charpente.

Faudra-t-il suivre les plans de Viollet Leduc et surtout en profiter pour renoncer aux fioritures iconographiques si fortement critiquées parce qu’elles sont sorties de l’imaginaire du XIX e siècle sur le Moyen Age ?

C’est Prosper mérimé le Malraux du XIXe siècle qui confie de nombreuses restaurations à cet architecte dont le principel mérite à mes yeux est d’avoir inspiré un authentique créateur du XX e siècle, le catalan Gaudi mais incontestablement il invente le MOyen Age à une France qui elle même s’invente et se dispute autour de son passé entre les royalistes et la III e République, il s’agit là assi de ‘restaurer’ . la cité de Carcassonne, Notre dame d’Amiens, etc… Lorent deutche, le chantre officiel aujourd’hui de paris s’y reconnait certainement… Heureusement il y a Hugo.

Notre dame de paris fut la réalisation deViollet ledux qui engendra de nombreuses critiques, non seulement à cause de l’invention iconographique (ce n’était pas le cas au Vezelay), on rénove et surcharge les arcs boutant et on crée des chimères et autres gargouilles mais aussi le principal reproche porte justement à cause de la flèche qui vient de brûler et qui n’existait plus depuis des siècles, il y avait simplement dans les riches heures du duc de berry des frères Limbourg une représentation de notre dame avec une flèche. C’est cet ajout de la flèche qui nécessite une reprise en totalité de la charpente.

En fait ce qui fait la popularité de Notre dame de paris c’est la vision romantique qu’il a créé et on pense bien sur à Hugo et le fait que c’est à ce titre un patchwork de multiples morceaux des cathédrales existantes… Hugo la décrit comme une chimère mais il utilise aussi le fantastique de son décor pour traiter de ce qui lui est cher: dénonciation d’une justice médiévale, la monstruosité n’est pas là où on croit et de ce fait ce monument se pare d’aspirations qui sont les siennes et qui jouent avec et contre des temps obscurs.

Il ne nous reste plus qu’à imprimer sur ce monument notre propre vision de l’Histoire au XXI e siècle et là on peut craindre le pire. POurtant il faudra bien que nous disions qui nous sommes sans Hugo ni Prosper merimé mais avec Stéphane Berne… Espérons…

