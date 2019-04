CEUX AVEC QUI JE PUIS CHEMINER ET LES AUTRES… Du Fascisme ordinaire au communiste dans une campagne électorale.

..

Une amitié parmi d’autres: claudie Amado-Duhamel et moi à la fête de la Marseillaise

je suis quelqu’un qui fait confiance à ses impressions, à son flair. C’est une limite mais c’est aussi un atout parce que rarement la suite des événements m’a donné tort. En écrivant mes mémoires et en me souvenant de tous les gens de qualité que j’ai cotoyés et avec qui j’ai entretenu des liens d’amitié, ceux de hier et ceux d’aujourd’hui, je sais que j’ai une sorte de don pour m’enticher dès la première rencontre de gens qui le méritent. Ce ne sont pas tous, loin de là, des gens célèbres pourtant dans une foule (c’est une image) je les choisis et je néglige tous les autres. En revanche j’éprouve de violentes répulsions, il suffit d’une phrase, d’un acte pour que je ressente le hérissement que provoque la craie sur le tableau noir. Une violence peut même m’emplir et je ne me gouverne plus tant la répugnance m’envahit.

Pour vous donner un exemple voici l’aventure qui m’est arrivée la semaine dernière : Avant-hier je vais chez Lidl Marseille, les chartreux. Des femmes algériennes avec leurs enfants sont devant la porte de l’ascenseur, elles bavardent les enfants jouent, il n’y aucun problème.

Dans l’ascenseur je suis seule avec un couple de septuagénaires. L’homme maugrée sur ces « salopes et leur marmaille ». Je lui demande de quel droit il insulte ces femmes et que lui ont fait ces enfants?

. Il me dit agressif que lui il est un bon français. je ne peux m’empêcher de lui dire « Bon français , vous! Vous êtes un napolitain dont les parents sont venus avec les chaussures autour du cou tenues par les lacets pour les économiser et vous indultez plus pauvre que vous! »

Il m’injurie et me traite de vieille connasse, entre autres… Alors là nous sommes dans le parking, je me déchaîne, je l’accable de tous les noms, je n’ose même pas répéter ce que je lui ai dit, je me demande encore d’où j’ai pu sortir de telles ignominies…

il vient vers moi la main levée, je fais face en dressant la canne sur lui… sa femme l’appelle « reviens, reviens, elle est folle: », et lui part en courant en criant que je le menace et moi je le poursuis en le traitant de tous les noms, tout y passe ses moeurs supposées, la taille de son sexe… J’ignore moi même d’où je sors un tel chapelet ordurier mais le dévider me fait du bien.

je ne me reconnais pas moi-même, pourtant ce type de colère violente et cette folie sans peur mais non sans reproche me caractèrise, mais elle m’étonne toujours…

En fait, peut-être que ce qui a provoqué ma violence c’est non seulement le racisme, mais le racisme contre des enfants… Ca me rappelle de facheux souvenirs… Mais cet homme là j’aurais pu le tuer… ET si je parle de folie c’est parce qu’il n’est pas très normal qu’une vieille dame de 81 se batte avec sa canne dans un sous sol de parking et surtout vitupère d’ignobles insultes que je n’ose même pas répéter… Il y a là quelque chose dont la source reste obscure…De même nature paradoxalement que ce qui me fait nouer des amitiés et des amours.

Mais là où l’affaire se corse, c’est que j’applique les mêmes critères en politique, il y a des gens en qui j’ai confiance et d’autres qui me répugnent par exemple Mitterrand et dès que je l’ai vu j’ai su que ma répugnance née de son attitude lors de la guerre d’Algérie autant que durant la deuxième guerre mondiale et après était justifiée. Il m’a révulsée. Il n’y a rien en lui que je sauve…

Mes mémoires sont à la fois des analyses, politiques certes mais avec une dimension anthropologique qui seule m’intéresse, le temps long de l’histoire plutôt que celui court de l’événement et des rencontres avec des individus marquées par l’immédiateté de l’impression, mais toujours prenant place dans ce temps long parce qu’ils ne sont pas destructeurs, vicieux comme d’autres. Le terme vicieux ne doit pas égarer, la morale ordinaire celle des moeurs a peu de part dans ces élections, ces affinités électives. Cela peut être pour la vie ou pour un temps limité mais cela pourrait se résumer à l’idée: « je veux bien avancer à tes côtés ». je sais que l’amour est né chez moi quand j’ai pu regarder un homme en me disant qu’avec lui je traverserai le désert. L’un d’eux m’appelait « sa compagne de lutte et d’idéal » et l’autre savait jusqu’à son dernier souffle le sens de notre histoire, celle de combats et d’espoir.

Tout cela pour vous dire qu’aujourd’hui j’ai choisi de faire confiance pour un temps beaucoup plus limité à un individu. Je ne partage pas toute sa vision politique ni le milieu dans lequel il baigne, mais je ne vois pas quel intérêt il a à mener le combat qu’il mène si ce n’est ce que nous avons en commun à savoir être communiste. Cela remonte loin pour lui comme pour moi, un engagement né dans la seconde guerre mondiale, lui c’est son grand père et moi c’est ma petite enfance, des communistes, des juifs. Nous aurions pu lui et moi devenir des Glucksmann, mais celui-ci que ce soit le père ou le fils nous révulsent.

Il y a un signe de son autenticité, les médias certes reconnaissent sa prestation et le ridicule de Glucksmann mais ces gens-là ne peuvent s’empêcher de tenter de sauver leur minable champion, de feindre d’ignorer ce qu’il a accompli en Georgie, en disant qu’il s’agit d’un intellectuel peu adapté aux joutes politiques. Ce qui revient à dire que Ian Brossat ne serait pas un intellectuel alors qu’ilest issu de l’ecole la plus prestigieuse de france, l’ecole normale supérieure et que Glucksmann n’a aucun titre préférentiel dans ce domaine. Quand ces gens-là vous refusent le label dont Mitterand leur maître à tous en vilénie a fait un brevet de courtisanerie c’est que vous méritez de l’attrention.

Donc en menant campagne pour Ian Brossat je table sur un choix politique, celui du retour du parti communiste dont les exploités, le pays, les intellectuels ont besoin, mais je table aussi pour le renouveau de l’alliance entre eux et les intellectuels. Ceux-ci ne seraient plus des « domestiques » des puissants mais participeraient à la création d’une civilisation, le communisme. Sur ce long terme je peux faire des pas aux côtés de Ian brossat et l’individu me parait ne pas être contradictoire avec ce choix quelles que soient nos différences: ce que nous attendons lui et moi de l’existence d’un parti communiste et qui dépasse pour lui comme pour moi carrière et existence en lui donnant sens.

