Lavrov sur les actions américaines: un blitzkrieg raté (guerre éclair d’Hitler) et une doctrine pleine de naphtaline

Les États-Unis interviennent ouvertement dans les affaires intérieures des États souverains – par exemple, ils n’abandonnent pas l’objectif de renversement du président légitime du Venezuela, même après l’échec de la «blitzkrieg de changement de régime». C’est ce qu’a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de la 27ème assemblée du Conseil de la politique étrangère et de défense qui s’est tenue dans la région de Moscou .

A titre d’exemple, Lavrov a cité l’interview d’hier avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo: il « a clairement déclaré que l’intervention militaire n’est pas exclue », rapporte le quotidien. « Interfax » . Selon Lavrov, à Washington, « ils ont même tiré la tristement célèbre doctrine de Monroe de le naphtaline, en menaçant de mettre Cuba et le Nicaragua désormais dans le viseur ».

Dans le même temps, les États-Unis ne semblent pas comprendre que ce faisant ils « s’oppose non seuleent à l’ensemble du monde latino-américain, mais au monde », a déclaré M. Lavrov, qui estime qu’un tel comportement est « tout simplement inacceptable ». A Washington, il a déclaré que « les partisans du lancement d’une nouvelle course aux armements ont prévalu », bien que « la Russie ne soit pas impliquée dans cet exercice coûteux » .

Moscou s’attend à ce que les pays occidentaux réagissent clairement à ses propositions pour renforcer la confiance dans le domaine de la sécurité internationale, a déclaré M. Lavrov: dans ce domaine, la Russie tente désormais de travailler de manière aussi active et concrète que possible avec ses partenaires.

En particulier, notre pays fait des propositions pour améliorer la prévisibilité et la confiance. C’est par exemple l’idée de conclure un traité sur la sécurité euro-atlantique, une initiative conjointe avec la Chine pour empêcher le déploiement d’armes dans l’espace, une proposition de convention pour lutter contre les actes de terrorisme chimique et biologique.

La Russie tente de former un agenda positif dans le cadre des travaux multilatéraux sur tous les problèmes mondiaux urgents, afin de travailler de manière constructive avec tous les acteurs intéressés, a déclaré M. Lavrov.

« En même temps, nous ne perdons pas espoir qu’il sera possible de trouver des points de contact avec les partenaires avec lesquels les relations ne sont pas entretenues », a ajouté le ministre.

Selon Lavrov, les États-Unis ne veulent manifestement pas « faire face aux réalités du XXIe siècle » et, afin de maintenir leur propre « exclusivité sublime » dans le but de réduire le poids total de leur coût d’intervention sur le monde, ils entendent « faire pression sur et le faire payer jusqu’à la noyade à d’autres pays ».

En outre, a noté M. Lavrov, Washington utilise sa nouvelle invention – le prétendu concept consistant à assurer une véritable souveraineté – pour couvrir la pression exercée sur les pays en développement dans différentes régions du monde. Dans le même temps, les Etats-Unis « cherchent à limiter la coopération de ces pays avec la Russie et la Chine, ainsi qu’avec d’autres centres de pouvoir indépendants », a déclaré le ministre.TASS .

Dans le même temps, l’égalité souveraine des Etats était et reste l’un des principes fondamentaux des relations internationales que personne n’a contesté, a rappelé M. Lavrov. En outre, après l’apparition des « cinq » nucléaires, ce principe d’égalité souveraine a été réaffirmé par la conclusion du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.