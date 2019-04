quelques faits sur lesquels j’ai une opinion tout à fait personnelle:

1) je ne pense pas qu’une campagne de soutien des communistes à l’humanité soit juste tant que ceux qui ont coulé ce journal et ne cessent de lui faire rompre ses liens historiques avec le PCF restent à la tête. On ne résoud pas les problèmes en conservant ceux qui les engendrent et poussent l’arrogance jusqu’à réclamer des communistes un soutien alors qu’ils n’ont cessé et continuent ancore aujourd’hui de les mépriser et de diffamer, censurer certains d’entre eux.

2) Je suis tout à fait pour l’union de tous ceux qui se battent de nuit debout au gilets jaunes averc les syndicats, la CGT en particulier, mais quand il y a derrière à la veille du premier mai une opération de confusion, je reste dubitative. Surtout quand les promoteurs de l’opération n’ont jamais caché leur allégeance à Melenchon et leur mépris hostile à l’égard du PCF.

3) sur le fond je crois que depuis des années on assiste à la multiplication des « mouvements », qui font la preuve nécessaire du refus majoritaire de la politique néo-libérale, en fait capitaliste, menée alternativement par la droite et les socialistes. Ce qui démontre la fausseté des thèses sur la fin de l’histoire, voire la ridicule idée de la fin de la question sociale au profit du ‘sociétal ». Pourtant, où que ce soit en France comme partout dans le monde, ceux qui participent à ces mouvements sont confrontés à la manière dont ils débouchent sur des solutions politiques qui vont à l’encontre de ce pourquoi ils se sont battus. Chez nous c’est Macron après une magnifique mobilisation contre la loi travail, au Soudan c’est l’armée, comme en Algérie,. Nulle part il y a la moindre réussite des seuls mouvements, pire en Amérique latine où ils ont plus avancé que partout ailleurs, ils connaissent un ressac.. Même s’ils sont indispensables pour qu’il y ait expression d’une légitime colère populaire, partout se pose la question d’une force mieux organiséer. Donc l’étape indispensable qu’il faut construire est bien celle d’une perspective politique avec un parti révolutionnaire apte à prendre des mesures réellement transformatrices.

4) En France, en matière de force politique, Il n’y a rien d’autre que le PCF. la social démocratie sous toutes ses formes a échoué et fait monter l’extrême-droite. Le problème est que le pCFa été lui-même depuis plus de 20ans laminé, désorganisé, construit comme un appendice de la social démocratie, du PS à mélenchon. Le dernier congrès du PCF à montré une possibilité de renouveau contre lequel s’acharnent les groupuscules au nom de l’Europe, du souverainisme et ils ne craignent pas dans le même temps de finir d’achever le PCF en votant pour un fasciste ou pour la candidate de melenchon. Il y a là un dévoiement qui peut mener très loin.

5) chacun perçoit bien qu’à tous les problèmes accumulés par le capitalisme, celui de la destruction de l’environnement prend de l’ampleur. Il faut abattre le capitalisme pour résoudre les problèmes, avoir en particulier une planification et une politique de paix. mais il faut aussi des citoyens conscients des enjeux. Seuls les communistes peuvent articuler de tels e,jeux sur la vie quotidienne des exploités. Aujourd’hui la plupart de ceux qui se réclament de l’écologie le font en prétendant imposer aux exploités les solutions et en revanche ménager le capital. Résultat les capitalistes et tous ceux qui cherchent leurs profits peuvent continuer à détruire et la mobilisation populaire indispensable est affaiblie. Nous avons le même cas de figure en ce qui concerne la paix.

6) L’essentiel est donc de construire une pêrspective révolutionnaire qui ne saurait exister sans un parti de ce nom, aucun parti aujourd’hui ne peut prétendre représenter cela, mais le parti communiste reste celui qui conserce dans son potentiel militant, dans son histoire, dans une partie de ses directions ce qui s’en rapproche le plus et la liste dirigée par Ian Brossat en témoigne. Quel que soit son score avoir réussi à ce qu’elle existe c’est tabler sur ces possibles.

Donc il n’y a qu’une solution contribuer tous encemble au renouveau du parti révolutionnaire à chaque étape de sa renaissance. Ne pas sous couvert d’unité laisser des places de direction aux liquidateurs et d’autre part appuyer tout ce qui va vers ce renouveau, aujourd’hui cela signifie voter pour la liste de Ian brossat.

