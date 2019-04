Monsanto : le Vietnam interdit le glyphosate, les États-Unis montent au créneau

Hors ce sujet très important de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture soulignons l’ignominie de la position US quand on se souvient que durant la guerre du Vietnam le pesticide Agent orange, produit Monsanto, a été massivement utilisé contre les populations et la végétation.

Ave des conséquences dramatiques et monstrueuses qui ont encore des effets de nos jours avec des déformations génétiques.

Attitude d’autant plus scandaleuse que jamais les Etats-Unis n’ont formulé de regrets sur ces pratiques qui ressortent de la catégorie des crimes contre l’humanité, n’ont consenti à une réparation de ce qu’ils ont commis !

Leur arrogance présente à l’égard de la décision du Vietnam rend plus que jamais nécessaire la lutte pour une agriculture saine inséparable de la lutte contre le capitalisme et l’hégémonie impériale !

