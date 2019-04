Médias occidentaux: Assange n’intéresse plus personne

L’arrestation de Julian Assange a été une surprise totale pour la presse européenne et les autorités des pays qui semblaient s’y intéresser directement, à savoir la Suède et les États-Unis. Les médias mondiaux témoignent de points de vue différents sur l’affaire, de même que les évaluations de la personnalité d’Assange. Mais une autre chose est à noter : on sait finalement pourquoi le fondateur de Wikileaks est tombé entre les mains de la police britannique.

Il semblerait que le pays où l’arrestation de Julian Assange aurait dû provoquer le plus d’émoi aurait dû être la Suède, où une affaire pénale a été ouverte contre lui il y a quelques années, quand il était soupçonné d’avoir commis un viol. Cependant, il n’y a pas de commentaires malveillants et d’analyses approfondies de ce qui s’est passé dans la presse du «pays des trois couronnes».

En gros, les éditions suédoises se bornent à énoncer le fait qu’il a été arrêté et à exprimer leur étonnement: à quel point, dit-on, l’aspect d’Assange, jadis imposant, a changé au cours des sept années de son séjour dans les quatre murs de l’ambassade équatorienne.

Aftonbladet, l’un des principaux journaux du pays, écrit: « Bien que la nouvelle soit inattendue, le procureur ne voit aucun obstacle à la réouverture de l’affaire contre Assange, qui a été clôturée en 2017 en raison » du manque de certitude quant à un délai de livraison raisonnable pour Assange en Suède « .

Le nombre de viols théoriques a doublé

Moins de quelques heures après que le monde ait appris l’arrestation du cofondateur de Wikileaks, le nombre de femmes «violées» par lui a augmenté. Le journal affirme que « la deuxième victime de l’agresseur est connue et attendait depuis près de dix ans la possibilité de se venger », mais ne donne pas ni le nom ni le prénom de la victime.

« Il est possible qu’ils ne l’extradent pas aux Etats-Unis – alors la Suède a une chance, a déclaré une autre publication suédoise, Metro. – La procureure en chef, Ingrid Izgren, n’a pas encore décidé si elle devait reprendre l’enquête close il y a deux ans. Dans ses commentaires, elle admet que l’arrestation d’Assange est une nouvelle inattendue pour elle et qu’elle n’a pas assez d’informations pour décider de ce qu’elle devait faire. »

«Mais il aurait pu laisser une bonne image», répond Aisin Cantwell, journaliste à Aftonbladet. – Par exemple, à propos des crimes de l’armée américaine pendant la guerre en Irak, y compris le meurtre de civils et de journalistes. Mais non, très probablement aux États-Unis, il sera envoyé en prison et tout le monde l’oubliera. »

«Cette négligence du droit international»

El Confidencial attire l’attention sur le fait qu’Assange n’a pas quitté le territoire de l’ambassade équatorienne: une institution diplomatique a invité la police à venir arrêter une personne privée du statut de réfugié politique. Le correspondant britannique du portail Angel Martinez a souligné qu ‘ »une telle procédure d’action a été convenue à l’avance, comme le confirment les informations dont dispose Press Association, obtenues de sources confidentielles ».

L’auteur cite le commentaire indigné du site Web de Wikileaks concernant ce qui s’est passé. Le portail, co-fondé par Julian Assange, souligne que «cette action (admission de la police sur le territoire de l’ambassade) témoigne du mépris total du droit international par les États influents de l’Ouest». La publication cite également un tweet de Scotland Yard, dont il résulte que l’arrestation a été effectuée suite à « une demande des autorités américaines selon laquelle une affaire concernant les crimes informatiques commis par Assange a été initiée ».

Le Figaro doute que Julian Assange soit extradé aux États-Unis. Les auteurs de l’article écrivent, se référant aux informations de l’agence France Presse: « Selon le président de l’Équateur, Lenin Moreno, les autorités britanniques l’ont assuré que Assange ne serait pas envoyé dans un pays où la peine de mort était autorisée ».

Ce que vaut la parole d’un homme politique occidental, et particulièrement anglais, est bien connu de tous. Sauf, apparemment, du principal dirigeant de l’Equateur.

« Très probablement, Assange sera livré aux Suédois », disent-ils dans l’édition française. – Et c’est le meilleur sort pour lui. Son complice, un soldat transgenre Chelsea Manning, a été condamné à 35 ans de prison pour avoir divulgué 700 000 documents confidentiels à Wikileaks. Certes, après avoir purgé sept ans de punition, Obama l’a libérée, mais tout le monde ne peut pas avoir autant de chance. »

« Et vous devez vous comporter décemment »

« Pourquoi Assange a-t-il été tité de l’ambassade équatorienne avec tout ce fracas? », se demande le tabloïd allemand Bild dans le titre de l’article.

Le texte fournit deux réponses possibles. Peut-être à cause d’une demande d’extradition des États-Unis, mais peut-être aussi parce qu’il a violé la loi britannique, parce que le tribunal de Londres l’a libéré sous caution avec une comparution périodique obligatoire, mais Assange a choisi de se cacher.

« Maintenant, il est passible de 12 mois de prison pour avoir violé le régime de surveillance », a déclaré la publication.

Assange craint qu’il ne soit ramené aux États-Unis, où l’attend la chaise électrique ou une injection mortelle pour avoir divulgué de nombreux secrets d’État. «

En passant, l’arrestation d’Assange a eu lieu à peine 24 heures après que les autorités équatoriennes l’aient inculpé.

« Selon lui, l’Australien a été auditionné et filmé pendant un an », note le quotidien britannique The Daily Mail. « Le président de l’Équateur, à son tour, a accusé Assange de gêner régulièrement les services de sécurité de l’ambassade – tantôt il bloquait les caméras de sécurité, tantôt il se comportait de manière hautaine avec ceux qui assuraient sa sécurité. »

« Il comparaîtra devant un tribunal britannique, puis sera extradé vers les États-Unis », assure le British Independent. – En affirmant qu’il n’attend pas de justice de la Cour de Westminster à Londres, Assange n’a fait que renforcer son image du narcissiste égoïste, qui lui est collée. Maintenant, il parait vraisemblable de penser qu’il sera condamné par un tribunal britannique, puis transféré aux États-Unis. La question de l’extradition sera tranchée le 2 mai, mais peu de gens ont des doutes sur la manière dont cette question sera résolue ».

« Il voulait poser des problèmes à Mme Clinton. »

«Assange sera donc livré aux États-Unis», le New York Times n’a aucun doute. – Une seule accusation peut être portée contre lui ici – de piratage du mot de passe de l’ordinateur d’un des services les plus importants de l’État. Il y a un an, les autorités judiciaires du pays étaient prêtes à l’accuser d’espionnage. Maintenant, ils croient qu’il n’est coupable que d’un crime informatique, mais il n’est pas question d’espionnage. Il a eu de la chance, pour ce crime seul, il ne recevra pas plus de cinq ans de prison. Si l’espionnage était prouvé, tout serait bien pire. »

Les auteurs d’un article commenté énumérant tous les actes d’Assange, poussant le lecteur à conclure que l’arrestation du fondateur de Wikileaks pourrait être une nouvelle tentative de frapper Donald Trump.

«Assange n’a pas caché le fait qu’il voulait créer de gros problèmes à madame Clinton pendant sa campagne électorale. Mais il a également insisté sur le fait qu’il ne recevait aucun courrier électronique de la part de la Russie avec des missions. Le procureur spécial Muller n’a trouvé aucune preuve de l’ingérence de la Russie dans les élections américaines et a par conséquent à la participation d’Assange à des actions contre les États-Unis. Donald Trump au cours de sa campagne électorale a félicité WikiLeaks d’avoir donné accès au courrier électronique des démocrates, écrivent les correspondants Eileen Sullivan et Richard Perez-Peña.

En se fondant sur le fait que les démocrates n’ont pas accepté le rapport Muller et qu’ils continuent à rechercher au moins certaines preuves établissant qu’il «existait une collusion entre Trump et le Kremlin», nous pouvons en conclure que l’on va utiliser Assange pour tenter de lui faire admettre ce qui n’existe pas.