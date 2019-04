Dmitri Novikov: «Le PCUS a joué un grand rôle dans l’histoire»

Le 14 mars 1990s’est produit l’un des événements les plus marquants de l’histoire moderne de la Russie : l’article sur le rôle dirigeant du PCUS a été supprimé de la Constitution de l’URSS. Pourquoi et avec quelles conséquences, tel était le sujet de l’émission «Droit à la parole» de TV Centerà laquelle participait le vice-président du comité central du parti communiste de la Fédération de Russie, D. G. Novikov.

Le sujet, qui touchaitun épisode crucial de la période soviétique, a provoqué un débat houleux. Les tenants des idées libérales ont commencé à pérorer sur les « maux profonds » du socialisme, en utilisant les clichés idéologiques habituels. Un partisan d’Eltsine, Sergueï Stankevitch, a déclaré que les communistes eux-mêmes avaient privé le PCUS de son rôle dirigeant, puis avaient détruit l’URSS. «D’où sortaient ces personnes?» demanda-t-il. « Ils remplissaient une demande, passaient leur période d’essai et entraient dans le parti pour faire carrière! », a répondu Dmitri Novikov, rappelant à son adversaire ses propres paroles sur l’adhésion au PCUS en 1987.

Le débat qui s’ensuivit incita l’animateur Roman Babayan à se demander pourquoi 18 millions de membres du PCUS n’avaient pas volé au secours du parti et de l’État. «A votre question, où étaient toutes ces personnes, comme d’autres participants au programme, je commencerai par répondre avec un petit souvenir personnel», a déclaré Dmitri Novikov. Il a noté qu’il n’était pas à l’époque membre du parti, bien qu’il ait écrit une demande d’adhésion. «Cela s’est passé en 1991, alors que j’étais étudiant en cinquième année à l’Institut pédagogique d’État de Blagoveshchensk», a-t-il poursuivi. «Dans la soirée, j’ai appris par le journal télévisé que Eltsine avait signé son décret interdisant le PCUS. J’étais fermement contre et persuadé que le parti résisterait. J’ai écrit une déclaration et l’ai portée le matin suivant au comité du parti de mon université, mais il était déjà sous scellés. Il existait donc des gens qui étaient prêts à agir dans un parti pourautre chose que leur carrière et qui continuaient à partager les valeurs du socialisme. Et ceci en dépit du fait que la campagne anti-communiste avait déjà été lancée dans le pays depuis plusieurs années. » Comme les participants au programme l’ont ensuite noté, ce choix et cette position cohérente méritent sans aucun doute d’être respectés.

Ensuite, le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a commenté les déclarations du studio sur le « monopole du PCUS ». Il a souligné que le pays soviétique n’était pas du tout condamné à un système à parti unique. «Je tiens à rappeler les événements de 1917-1918, lors de la grande révolution socialiste d’octobre. Les bolcheviks n’étaient pas seuls à partager ses valeurs, à participer à la révolution. Un autre parti a pris position pour la Grande Révolution d’Octobre: ​​il s’agit des socialistes-révolutionnaires de gauche. Par conséquent, ils sont entrés dans le gouvernement, dans les Soviets de tous les niveaux et les organismes gouvernementaux régionaux », a déclaré Novikov. Il a ensuite expliqué qu’en provoquant une émeute, en tuant l’ambassadeur d’Allemagne Mirbach et en tentant ainsi un coup d’État, les socialistes-révolutionnaires de gauche se sont coupés eux-mêmes de la vie politique. Et cela a directement influencé la construction du système politique soviétique.

Poursuivant son discours, le représentant du Parti communiste de la Fédération de Russie a soulevé le problème du rôle du PCUS dans la société soviétique. «Bien sûr, il s’agissait d’une structure fondamentale, sans laquelle la société n’aurait pas résistéaux multiples pressions et aux défis, aux menaces qui surgissaient sans cesse,» a déclaré Dmitri Novikov. – Ce sont les bolcheviks qui ont restauré la Russie historique, suite à son effondrement du fait de l’inefficacité des gouvernements tsariste et provisoire. Des républiques autoproclamées sont apparues – plus de trente formations pseudo-étatiques. Et dans notre pays multinational seul le parti communiste pouvait jouer un rôle fédérateur. »

Expliquant sa pensée, Dmitri Gueorguievich a noté que seul un parti préconisant l’internationalisme et l’amitié entre les peuples pouvait concilier les intérêts nationaux et éliminer les contradictions inévitables. «Et le parti à l’époque soviétique remplissait parfaitement cette fonction. Dans les années de la perestroïka, cela a été remis en question. Des conflits ethniques attisés avec soin ont commencé à surgir. Mais maintenant que le temps a passé, nous comprenons à quel point le parti a rempli avec brio ces fonctions: harmoniser les intérêts nationaux », a-t-il souligné.

Et ce n’est pas une coïncidence, selon D.G. Novikov, que la destruction de l’Union soviétique ait eu lieu en décembre 1991. «Cela s’est passé après que le PCUS a été interdit. Et ce n’était pas juste une coïncidence. Même affaibli, le parti pouvait résister à la destruction de l’Union. Par conséquent, l’interdiction de Eltsine a créé des conditions directes pour la destruction de l’URSS », a ajouté le vice-président du Comité central du parti communiste de la Fédération de Russie.

À la remarque du présentateur, à savoir que les gens, déçus par le PCUS, ne se sont pas manifestés pour défendre le parti et le pays, Dmitri Novikov a souligné que ce n’était pas le cas. Il a rappelé le grand rassemblement de défense de l’armée et de l’Union soviétiques, qui s’est déroulé le 23 février 1991 sur la place du Manège à Moscou et qui a rassemblé plus de personnes que ne l’a jamais fait un seul meeting des « démocrates». Novikov a proposé de rappeler les actions en faveur du référendum sur la préservation de l’URSS et les résultats du référendum lui-même. «Quand il y a eu une occasion de se manifester et d’exprimer son opinion, les gens se sont manifestés. Des millions de personnes ont exprimé leur position en faveur du maintien de l’unité du pays. Et pour la préservation du pays soviétique, de l’Union soviétique -, a déclaré le représentant du Parti communiste. – Et ils avaient toutes les raisons de prendre cette position, car le Parti communiste a joué un grand rôle historique. Il a assuré le développement rapide et efficace de notre pays. »

Dmitri Gueorguievich a souligné que le caractère unique de la société soviétique, ses succès fantastiques n’étaient pas dus à l’absence de lacunes et de problèmes, mais au fait que ces problèmes étaient résolus avec succès. S’exprimant sur le rôle du PCUS dans le développement économique, Novikov a souligné que le parti n’était pas impliqué dans l’administration directe de l’économie. Il définissait le vecteur du développement, fixait des objectifs, formulait des programmes basés sur l’opinion de professionnels et agissait par le biais de la politique des cadres. En pratique, la mise en œuvre des positions du parti par rapport à l’économie se faisait par décision de ministères et de départements. Sinon, le mécanisme n’auraittout simplement pasfonctionné. «Par conséquent, il est faux de dire que le parti a complètement remplacé les mécanismes de l’État. Le parti était ce qu’il était censé être: selon l’article 6 de la Constitution de l’URSS, il était la force dirigeante de la société soviétique », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie.

Au cours de la discussion, Dmitri Novikov a commenté les déclarations des autres participants au programme. Ainsi, il a remis en question les paroles du responsable du Centre d’information politique, AlexeiMoukhine, qui a déclaré qu’avec l’abolition du 6ème article dans le pays, l’idée même du communisme avait disparu. “C’est absurde. Comment peut-on abolir une idée? Les milliers de personnes qui appartiennent maintenant au Parti communiste de la Fédération de Russie n’adhèrent-elles pas aux idées communistes? Ou ont-elles des idées libérales? ”a répondu Novikov.

En outre, le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie n’est pas d’accord avec la déclaration de l’historien Alexander Sagomonyan selon laquelle il n’y aurait pas eu de destruction de l’URSS si le plan de Staline sur l’autonomisation avait été adopté à la place de la stratégie de fédéralisation de Lénine. « Si Staline avait pensé que l’idée de Lénine était une erreur, il aurait persuadé le parti de changer ces décisions au bout d’un moment », a souligné Dmitri Gueorguievich. « Cependant, Staline a adopté la position de Lénine et l’a fermement défendue. » Selon lui, la création de l’Union soviétique n’était pas une erreur. C’était une décision dans une situation réelle quand le pays était déjà divisé. Il n’est possible d’unir ses peuples dans ces conditions que sur un pied d’égalité et selon des principes fédératifs. C’est ce qui a été fait.

