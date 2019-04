Priscillia LUDOSKY, gilet jaune : Appel à former un Front Populaire

Un accord se dessine donc pour faire du 27 avril prochain un moment important de la construction d’un véritable Front populaire de résistance et de contre-offensive à la politique que Macron entend poursuivre et aggraver.

Priscillia LUDOSKY

Bilan d’une réunion à laquelle avec d’autres Gilets jaunes j’ai été conviée:

➡️ Objet: Appel des Fédérations et Unions Départementales CGT : FNIC, COMMERCE, UD 94, 04, 59, 41, 66, 95, 18, 13 A FORMER UN FRONT POPULAIRE avec les Organisations Syndicales, les Politiques, les Associations Progressistes , les Militants-Es Progressistes engagés dans les mobilisations en cours: Gilets Jaunes, Gilets Roses, Climat, Logement…

➡️ Etaient présents:

Des représentant des organisations syndicales CGT UD 94, 59, 13 ; 76; ; FNIC (Fédération Nationale des Industries Chimiques); Fédération CGT Commerce

Des mouvements ou organisations politiques: Député LFI et Espaces des luttes sociales LFI; ANC (Association Nationale des Communistes, NPA (Nouveau Parti Anti Capitaliste), PCF (Parti Communiste Français)

➡️ Objectif de cet appel: Que nous nous unissions tous le 27/04/2019 en manifestation à Paris sous une cause commune avec des revendications communes sur les grandes lignes. Sachant que les revendications du VRAI DEBAT et de la Consultation Papier sont maintenant disponibles coté GILETS JAUNES.

➡️ Avec ou sans les autres structures, organisations, collectifs, mouvements, cette manifestation aura lieu avec les organisations qui ont déjà répondu présent à cet appel, il s’agit simplement maintenant d’agrandir le cercle et de faire front commun pour cette journée et réfléchir jusque là aux actions suivantes dont l’envergure dépendra de la réussite de cet appel.

➡️Chacun décidera ou a décidé lors de cette réunion s’il /elle souhaite prendre part à cette initiative..

Pour ma part je m’engage à travailler avec UD 94 & 13 pour tenter de former ce front populaire en participant à la communication (page facebook, twitter, page internet) et en participant à transmettre cet appel aux structures, associations etc…et à collecter leurs réponses)

FRONT POPULAIRE qui n’aura pour moi de sens que si vraiment d’autres profils prennent part à cela. A savoir les associations, les collectifs, les Gilets roses etc…

Mais aussi, à la condition que les revendications GILETS JAUNES évoquées plus haut soient prises en compte.

Et à ces conditions uniquement. Autrement le terme FRONT POPULAIRE n’aurait plus lieu d’être !

Je me retirerai si l’une ou l’autre de ces conditions ne sont pas remplies.

➡️ Vous êtes invités (associations, collectifs, Gilets roses, Groupes de Gilets Jaunes….) à faire savoir si vous êtes prêts à faire partie de ce FRONT POPULAIRE en adressant un email à :

http://frontpopulaire2019@gmail.com avec le nom de votre organisation, de votre groupe…, vos coordonnées, ainsi que votre accord clairement formulé pour participer à cette manifestation qui sera déclarée en préfecture et à participer aux éventuelles futures actions communes qui auront été discutées préalablement.

➡️ Une page Facebook vient d’être créée: http://https://www.facebook.com/frontpopulaire2019/?modal=admin_todo_tour afin de communiquer progressivement les informations liées à cette initiative ( quelles structures répondent à l’appel etc…)

➡️ Une page twitter aussi: @Fpopulaire2019 https://twitter.com/Fpopulaire2019

voici quelques hashtag :

#FrontPopulaire2019#Formonsunfrontpopulaire #Appelaformerunfrontpopulaire

➡️ Une page internet est en cours de création, ainsi qu’un tract/flyer.

REMARQUES IMPORTANTES:

➡️ La date du 27/04 ne faisait pas l’unanimité dans la mesure ou des grands rendez-vous GILETS JAUNES sont déjà planifiés notamment le 20/04/2019. Mais compte tenu du caractère exceptionnel de la démarche j’ai cru comprendre qu’il était important de marquer le coup à date ultérieure et de ne pas faire conflit avec les autres rendez -vous mais plutôt de venir les compléter. (De nombreuses manifs initiées par tous les profils auront lieu tout au long des semaines à venir. Pressions supplémentaires non négligeables).

➡️ Chacun est libre de répondre à cet appel. Les gilets jaunes qui souhaitent individuellement participer à cet appel sont libres de cliquer sur « participer » ici:

https://www.facebook.com/events/2287457228194987/

Les Collectifs , associations de Gilets jaunes intéressés sont aussi libres de faire de même, mais peuvent aussi adresser un email comme indiqué ci dessus si ils souhaitent que le nom de leur groupe soit annoncé comme répondant officiellement à cet appel sur la page facebook ou sur le site internet.