Turquie: les ratés du système – article de la Pravda

04/07/2019

http://kpu.life/ru/92570/turtsyja_sboj_systemy

Les élections locales en Turquie ont entraîné un affaiblissement de la position du parti au pouvoir. Avec l’aggravation des problèmes économiques, cela peut aggraver la situation politique interne. Les communistes offrent une solution à la crise, ayant obtenu de bons résultats et s’étant positionnés comme une force influente.

Récession contre ambition

Les citoyens turcs qui sont venus aux bureaux de vote le 31 mars, ont eu un choix difficile. En règle générale, ils ont reçu plusieurs bulletins contenant une liste de dizaines de candidats et de partis. Cela s’explique par le fait que le pays devait simultanément voter pour les chefs de province, de ville et de district, les députés des parlements régionaux et les conseils municipaux, ainsi que pour les chefs et les membres des conseils de village. En d’autres termes, la Turquie a connu des milliers de campagnes électorales à différents niveaux, et parmi elles figurent des campagnes de grande envergure telles que, par exemple, l’élection des maires d’Istanbul (15 millions ha) ou d’Ankara (5 millions ha).

Mais le degré d’intensité élevé de dimanche avait également une autre raison. C’étaient les premières élections après des réformes politiques à grande échelle qui avaient transformé la Turquie en un pays à système présidentiel avec les pouvoirs pratiquement illimités de Recep Tayyip Erdogan. Les changements ont été sanctionnés par référendum et sont finalement entrés en vigueur après l’élection du chef de l’Etat et du parlement l’année dernière. Le vote en cours aurait dû renforcer la position de la direction et garantir une période politique sans nuages ​​jusqu’au prochain cycle électoral. Cela est d’autant plus important qu’en 2023 sera célébré le centenaire de la République de Turquie. Selon Erdogan, cet anniversaire devra être un triomphe de ses nombreuses années de règne. C’est la raison pour laquelle le président a déclaré que l’élection était « une question vitale » et a admis: « Si nous ne pouvons obtenir le résultat souhaité, tous nos autres succès seront vains ».

L’inquiétude d’Erdogan n’est pas accidentelle. La vie elle-même a introduit un principe de réalité dans ses plans ambitieux. L’économie du pays connaît depuis plusieurs mois des difficultés qui se sont soldées par la première récession technique de la décennie. C’est ainsi que l’on nomme une récession sur deux trimestres consécutifs. Au troisième trimestre de l’année dernière, la baisse du PIB était de 1,6% et au quatrième trimestre, déjà de 3%.

La situation dans l’industrie manufacturière est encore pire, perdant respectivement 7,4% et 8,5%. La monnaie nationale, la lire, s’est dépréciée de près d’un tiers par rapport au dollar et l’inflation annuelle a dépassé les 20%. Cela se reflète directement dans les indicateurs sociaux. Le taux de chômage en Turquie a atteint 13,5%, produisant en un an un million de chômeurs. Les mises à pied massives se produisent dans la métallurgie, l’industrie du tourisme et en particulier dans la construction, où le niveau d’emploi en seulement six mois a diminué d’un tiers, soit 550 000 personnes. Il est de plus en plus difficile aux jeunes de trouver un emploi. Un quart d’entre eux est au chômage.

Mais le simple fait d’avoir un emploi ne garantit pas des revenus suffisants. Plus de 2 millions de travailleurs gagnent moins que le salaire minimum officiel (2 000 lires ou 316 €), 7 millions supplémentaires doivent se satisfaire du salaire minimum ou à peine plus. Au total, cela représente 30% de la population active. Dans le même temps, les prix des produits alimentaires ont augmenté en moyenne de 25% sur un an, tandis que les tarifs de l’électricité et du gaz ont été multipliés par 1,5. La situation la plus critique est celle des légumes, dont le prix a été multiplié par deux ou trois. Les autorités ont été obligées d’ouvrir des points de vente municipaux à prix réduits. D’énormes files d’attente s’y forment et, afin de satisfaire au moins la demande, les lots sont limitées à trois kilogrammes par personne.

A sa manière habituelle, le président blâme « les ennemis de la Turquie », mais la raison est beaucoup plus prosaïque. Les réformes néolibérales menées depuis le début des années 2000 ont causé de graves dommages à l’agriculture. Privés de subventions, les agriculteurs ont commencé à faire faillite. Le nombre d’exploitations agricoles en dix ans est passé de 2,8 à 2,1 millions, et 3 millions d’hectares de terres agricoles ont cessé d’être cultivées. Ce pays qui exportait auparavant de la nourriture est devenu un importateur.

L’image de l’ennemi

Les problèmes économiques ont ébranlé la cote du parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP). Afin de remédier d’une manière ou d’une autre à la situation, les autorités ont pris des mesures urgentes. Premièrement, l’Alliance populaire, créée avant la dernière élection présidentielle, a fait sa réapparition. Elle comprend l’AKP et le Parti d’action nationaliste MHP classé à l’extrême-droite. Deuxièmement, des poids lourds ont été nommés comme candidats à des postes clés. Par exemple, le président du Parlement et ancien chef du gouvernement, Binali Yildirim, a quitté son poste pour participer à l’élection à la Mairie d’Istanbul.

Mais cela n’a pas été d’un grand secours, tant à cause des problèmes économiques et que de l’unification des principales forces de l’opposition – le Parti républicain du peuple (CHP), le Bon parti et un certain nombre d’autres – au sein de l’Alliance de la nation. Le Parti Démocratique des Peuples (HDP pro-Kurde) a exprimé son soutien à ses candidats dans les grandes villes, ce qui a ajouté à l’opposition quelques pourcentages indispensables.

Alors Erdogan et son entourage ont eu recours à un moyen éprouvé – et pas seulement en Turquie! -: détourner l’attention de la population des soucis domestiques. Le prétexte en a été l’attaque terroriste en Nouvelle-Zélande. Rappelons que le 15 mars, un homme d’extrême droite a tiré sur des paroissiens de deux mosquées. Malgré le fait que la Nouvelle-Zélande se trouve à l’autre bout du monde, Erdogan a déclaré que « le meurtrier visait notre pays, le peuple et moi-même personnellement ». Dès le lendemain de la tragédie, le président a pris la parole lors d’un rassemblement de masse dans la ville de Tekirdag. Sur un grand écran derrière lui, on voyait des images de l’attaque terroriste, prises par l’extrémiste lui-même. Ayant atteint la tension nécessaire de la foule, Erdogan a attaqué le chef du Parti républicain du peuple, Kemal Kilicdaroglu. Celui-ci avait eu l’imprudence de dire aux journalistes que des crimes religieux étaient commis dans le monde islamique. En conséquence, le président a qualifié son adversaire de « traître », « d’insolent » et l’a menacé de répondre à la police de ses paroles.

Le thème de la Nouvelle-Zélande et en général du « complot contre les musulmans » a été exploité sans pitié. Erdogan, qui assumait le rôle de principal agitateur de « l’Alliance du peuple », n’a pas craint de risquer un scandale diplomatique. S’exprimant à l’occasion du 104e anniversaire du début de l’opération des Dardanelles, au cours de laquelle les troupes de l’Entente ont été battues (parmi lesquelles des détachements d’Australie et de Nouvelle-Zélande), il a qualifié ces événements d’ ‘ »attaque chrétienne contre des musulmans ». « Vos grands-pères sont venus chez nous et sont rentrés chez eux dans des cercueils », tonna le président. « Si vous attaquez à nouveau, vous mourrez comme eux! » Après cela, l’ambassadeur de Turquie en Australie a été convoqué auprès du Premier ministre de ce pays pour clarification, et le ministère des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande a protesté.

Mais c’était justement ce que voulait Erdogan. L’image de l’ennemi omnipotent et rusé créé par lui a commencé à revêtir de nouvelles couleurs, ce qui a permis d’insuffler une nouvelle vie à la campagne anti-Gülen. Rappelons que Gülen Fethullah et son mouvement Hizmet aux États-Unis sont accusés d’avoir organisé une tentative de coup d’Etat en 2016. Depuis lors, les arrestations et les licenciements de personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le théologien déchu n’ont pas cessé en Turquie. Le nombre total d’affaires pénales dépasse un demi-million et près de 80 000 personnes ont été jetées en prison. Et maintenant, Erdogan a appelé à « ne pas gaspiller d’argent en nourriture pour les conspirateurs » et à rétablir la peine de mort.

Le 31 mars, cependant, il s’est produit une panne logique du système. L’opposition, qui avait axé sa campagne principalement sur les problèmes socio-économiques, a été couronnée de succès. L’Alliance populaire a perdu des villes clés, notamment Istanbul et Ankara, détenues depuis plus de vingt ans par le parti au pouvoir. Dans le premier d’entre eux, Ekrem Imamoglu a été élu maire, dans le second, Mansur Yavas.

De toute évidence, les dirigeants turcs n’accepteront pas l’échec. Même à la veille du vote, Erdogan a déclaré qu’il ne faisait pas confiance aux urnes et qu’il contesterait les résultats des élections. « Le pays sera au courant de tous ses crimes, et non seulement il paiera un lourd tribut, mais également les habitants d’Ankara! » – a prévenu le président, menaçant d’emprisonner le candidat de l’opposition Yavas. Il existe de nombreux outils et expériences pour ignorer la volonté populaire. Au cours des cinq dernières années, près de 100 maires et chefs de district ont perdu leur poste sous l’inculpation de sympathie pour Gülen ou les « terroristes » kurdes. Dans tous ces cas, une administration directe a été introduite et des « substituts » – des fonctionnaires de la capitale ont été envoyés. Il n’est donc pas surprenant que l’AKP ait interjeté appel le 2 avril auprès de la Commission électorale centrale pour protester contre les résultats du vote dans tous les districts d’Istanbul.

Le pouvoir aux travailleurs!

Dans des conditions d’aggravation de la situation économique et politique, les forces de gauche deviennent une alternative de plus en plus puissante au système existant. Le Parti communiste turc (TKP) figurait parmi les 12 organisations admises aux élections et a présenté des centaines de candidats, y compris aux postes de dirigeants des grandes villes. Selon Kemal Okuyan, secrétaire général du Comité central du TKP, les partis bourgeois – partisans du gouvernement et opposants – ne peuvent répondre aux problèmes les plus importants du développement du pays et surmonter la crise. « La crise est basée sur l’organisation capitaliste de la société », a déclaré K. Okuyan lors d’un rassemblement réunissant des milliers de personnes à Istanbul le 10 mars. « Le capitalisme enlève tout espoir aux gens, suscite la peur de la pauvreté, du chômage, de la perte du logement. Il sépare les travailleurs et provoque la haine interethnique et interreligieuse. Les communistes veulent briser ce système impitoyable, qui génère inégalités, chômage, crises et guerres « .

La campagne électorale des communistes s’est déroulée sous le slogan « Contre le règne du capital! » et « Nous ne sommes pas dans le même bateau! », en rapport avec la déclaration d’Erdogan, qui appelait à s’unir pour surmonter ensemble la crise. Le Parti communiste souligne que les travailleurs ne peuvent pas être en accord avec les exploiteurs et les ennemis de la classe ouvrière.

La même idée est contenue dans le manifeste « Principes communistes pour les administrations locales ». Rappelons ses points les plus importants. Premièrement, les communistes voient la tâche principale des autorités locales dans la participation des larges masses au gouvernement. « Pas le pouvoir sur le peuple, mais le pouvoir du peuple » – c’est ainsi que leurs demandes sont formulées dans le TKP. Deuxièmement, les municipalités ne devraient pas être guidées par le profit, mais par l’amélioration du niveau de vie des citoyens. Cela implique une interdiction de la sous-traitance, un contrôle strict des offres et la lutte contre la corruption. Troisièmement, tous les fonds disponibles devraient être utilisés pour élargir l’accès aux soins de santé, à l’éducation, au logement décent, aux transports et à la culture. Les communistes disent que tous ces droits sont des droits de l’homme inaliénables et qu’ils ne peuvent être vendus ni achetés. Quatrièmement, le TKP vise la création d’un environnement propice au plein épanouissement de l’individu: réseau de bibliothèques, théâtres, institutions sportives, centres de recherche, etc. Cinquièmement, toutes les forces doivent être mobilisées pour assurer l’égalité et la liberté des femmes, ce qui nécessite la construction de crèches et de jardins d’enfants, une aide à l’emploi et une protection contre la violence. Des points distincts du manifeste sont consacrés à la protection des jeunes contre la drogue, à la création de coopératives de consommation et de production et à la lutte contre le racisme et le fondamentalisme religieux.

Dans le même temps, les communistes ne considèrent pas l’augmentation de la représentation dans les instances gouvernementales comme une fin en soi. «Les élections font partie de la lutte des classes», a expliqué la candidate à la mairie d’Istanbul, Zehrah Güner Karaоglu. Nous avons beaucoup de nouveaux camarades, nous avons renforcé les barricades que le prolétariat construit contre la bourgeoisie. Quel que soit le nombre de voix obtenues, nous avons gagné! »

Les candidats ont acquis de l’expérience et de l’inspiration grâce aux succès de l’administration du district d’Ovacık (province de Tunceli). En 2014, le communiste Fatih Mehmet Maçoğlu en a pris la tête – pour la première fois de l’histoire du pays. Avec ses collègues, cet homme, qui a travaillé toute sa vie comme médecin ambulancier, a obtenu des résultats tangibles. Les services de santé, l’éducation, les transports et l’approvisionnement en eau sont devenus gratuits, les autorités ont étendu les cultures sur les terres de l’État, orientant les récoltes au profit des personnes dans le besoin.

Pour ces élections en cours, Maçoğlu avait été désigné candidat au poste de dirigeant de la province et il a remporté la victoire malgré une concurrence acharnée. « En trois mois, nous avons fait du porte à porte, malgré la neige et la pluie. Les gens nous ont crus et nous allons gérer la province ensemble! » – dit-il, appelant à la coopération de toutes les forces amies.

À présent qu’une «région rouge» est apparue sur la carte de la Turquie et que le nombre de votes des communistes a augmenté considérablement, ils seront en mesure de défendre avec plus de confiance les droits des travailleurs et de rallier les peuples au socialisme.

Traduit du russe par Marianne Dunlop pour Histoire et Société

Sergey Kozhemyakin

