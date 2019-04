Quelques idées fortes se dégagent de mes mémoires:

Illustration 8: Quand j’ai repris contact à l’occasion de ces

mémoires avec Charles Fiterman, il m’a dit conserver le

souvenir d’une jeune femme dynamique, enjouée et

loyale, c’est une bonne description de ce bébé. De mes 81

ans je le salue en lui disant : nous ne nous sommes pas

trahis, ni toi ni moi, ce n’est pas si mal. Ce bonheur de

vivre que tu m’as confié, je l’ai encore aujourd’hui.

J’aime beaucoup ce bébé et puis depuis le temps que je supporte vos selfis, vos photos de vous-mêmes sous toutes les formes, permettez cette petite vengeance d’une octogénaire en quète de son moment de plus grande vitalité… Le big bang initial…

J’ai écrit, décrit ma vie, mais je m’aperçois au moment des ultimes corrections que j’ai pu dépasser le genre inhérent à cet type d’exercice, celui où dominent les sentiments. Bien que non absents ceux-ci ne sont pas l’essentiel, ils sont mis au service de quelques convictions. Je n’écris pas pour passer le temps, petit qu’il me reste à vivre. Ainsi non seulement j’ai pu conserver la joie de vivre dont mes parents m’ont gratifiée et dont témoigne ce rondouillard et joyeux bébé, malgré la date fâcheuse de ma naissance, 1938, l’étrange défaite… Et la fuite d’une famille juive… qui ne passe toujours pas… me fait haïr tous les négationnismes, celui du sort réservé aux juifs, mais aussi aux tziganes, aux communistes et l’autre celui qui justement nie le rôle de l’armée rouge et des communistes dans ma survie.

Mais ce qui m’a permis d’avoir une belle vie et dont je partage avec mes lecteurs le secret, le véritable bonheur est de pouvoir oublier l’insignifiance de soi-même et de respecter cette recommandation de Robespierre.: nos raisons d’exister valent mieux que notre existence.

La première raison d’exister qui fonde mes engagement est que le communisme est certes un combat politique des exploités pour l’émancipation du genre humain, mais il est aussi une civilisation avec des œuvres, des réalisations concrètes dont l’inventaire est éblouissant, en France et dans le monde.

Deux : L’épopée soviétique joue un rôle fondateur, loin d’être le socialisme dans un seul pays, elle libère les énergies sur toute la planète et témoigne de la possibilité de ce qui jusqu’ici n’a été qu’une utopie généreuse. La contre-révolution qui frappe cette patrie initiale n’arrête pas le processus, mais celui-ci prend des formes nouvelles dans lesquelles nous sommes aujourd’hui. Le passé n’est donc pas nostalgie, simple reproduction mais source de l’action d’aujourd’hui.

Je vais d’ailleurs me mettre au travail sitôt le manuscrit envoyé pour rassembler mes expériences d’internationaliste, en tant que communiste mais pas seulement. J’ai retrouvé cette semaine une de mes anciennes étudiantes Sophie avec elle et d’autres nous avons commencé une pédagogie de terrain à Dakar… En tant que sociologue j’ai multiplié ces expériences et je veux aussi en rendre compte parce que la recherche et l’enseignement restent au cœur de ma démarche politique.

Trois: retournons au constat essentiel de mes mémoires: avec la chute de l’Union soviétique tout le monde a perdu, même le capitalisme qui a perdu son régulateur, ce qui freinait sa capacité de destruction des êtres humains et de leur planète. Le combat pour endiguer sa violence est donc plus difficile mais plus nécessaire que jamais. Il ne peut se contenter d’un mouvement, il lui faut un parti pour affronter la classe capitaliste et son Etat.

Quatre: Cette civilisation communiste non seulement a été un combat permanent pour la paix, pour la justice sociale et pour le progrès, mais elle a instauré pour la première fois dans l’humanité l’alliance entre les exploités et ce qui représente le luxe de l’humaine condition, l’art, la connaissance. Ce n’est pas un hasard si Louis Aragon est au centre de mes mémoires, le refus de l’interpréter mais une approche qui fait de lui le symbole de cette incroyable nouveauté du communisme: pour la première fois les artistes, les intellectuels n’ont pas été les « domestiques » des maîtres, des puissants, des exploiteurs, mais ils ont pu mettre leurs capacités au service d’une projet de libération de l’humanité. Ce qui m’a fait supporter toutes les difficultés d’un collectif et pire encore est cette conscience de la chance que j’ai eu d’échanger avec des « intellectuels » d’un type nouveau, mes camarades prolétaires et ceci quelles que soient leurs responsabilités. J’ai vu alors le monde si clair que je ne puis l’oublier et je ne suis pas la seule.

Le 17 avril, je vais avoir 81 ans et j’enverrai le manuscrit à l’éditeur. La vieillesse limite l’individu et je souffre déjà de mon corps prison qui m’empêche de suivre marianne dans le transibérien de Moscou à Pékin, mais en revanche l’âge multiplie les connexions qui me relient au monde et donc je suis et reste communiste.

Danielle Bleitrach

