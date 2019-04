Une conclusion au bout d’un long temps de réflexion et d’expérience

Une des conclusions de mes mémoires est que je n’en veux pas à ceux qui dans une période compliquée ont pu errer, croire qu’il fallait adopter telle ou telle voie différente de la mienne, celle de se faire accepter par le capital comme si cela était possible. Ceux-là ont cru de bonne foi qu’il suffisait d’être plus présentables, plus beaux, plus intelligents pour que l’on se rallie à nous, ils ont tout gobé mais n’en ont tiré aucun profit personnel. Nous avons tous été tentés à un moment où à un autre par cette voie. Pire encore tels que nous sommes nous communistes, nous nous sommes sentis coupables de l’échec de l’Union soviétique, nous avons refusé de considérer que cette épopée fantastique est toujours restée dans une rapport de forces défavorable, ce fut un long combat avec un impérialisme qui n’a cessé de dominer. D’immenses victoires ont été remportées dans tous les domaines et la démonstration a été faite que la classe ouvrière, les couches populaires pouvaient inventer un monde nouveau en matière, d’éducation, de santé, d’égalité, de droits humains pour toute la planète. La défaite n’a rien de déshonorant, nous devons simplement en tenir compte pour la bataille telle qu’elle doit être menée aujourd’hui. Il ne s’agit pas de reproduire, il s’agit d »inventer et on ne peut pas le faire sans reconnaitre les vertus et les défauts de ce qui a été accompli.

En revanche j’en veux à ceux qui ont accumulé le malheur sur le malheur en acceptant malgré leur incompétence manifeste des responsabilités qu’ils n’étaient pas en état d’assumer, qui s’y sont accrochés, s’y accrochent encore et ce pour leur seul confort personnel, parce que cela leur permettait d’utiliser jusqu’à la trame le produit de sacrifices de milliers de gens prêts à donner eux leur vie pour leurs idées. Ils ont tout vendu au propre comme au figuré pour s’assurer une vie aisée, des voyages, aussi bien qu’un petit prestige, pour des broutilles quand l’on considère la monstruosité de ce qu’est le capital, le cancer sur nos vies. Ces gens-là ont en général associé à leurs reniements une hypocrisie sans limite, ils ont massacré des individus, ils ont censuré, diffamé tout en prétendant représenter l’humanisme et la vertu par rapport à ceux dont ils brisaient la vie. Ceux-là n’ont cessé de nous culpabiliser, de conforter les idées de la classe domionante et encore aujourd’hui ils prétendent nous ligoter avec leurs pensées courtes et nocives, intéressées, toxiques.

Ils n’ont cessé de nous marginaliser, de nous faire douter de nous, ils ont refusé que nous comprenions un monde en train de bouger et où nos idées ont pris une nouvelle vie, ils veulent continuer à nous asphyxier, le parti est pour eux une agence de voyage de luxe dont les militants ne sauront rien , des adhésions aux pires diktats européens pour avoir le fric de leurs plaisirs. Ils nous ont coupé de tous les lieux de l’innovation autant que de la lutte, de l’entreprise au monde en train de se transformer.

Comme je suis seule ou presque je peux dire ce que personne n’ose encore révéler de la plus grande tartufferie dont nous avons été les victimes.

Ceux-là l’histoire les jugera et les méprisera autant que ce que je puis le faire. Ils ne sont pas nombreux mais il faut s’en débarrasser pour avancer parce que ce sont des pourris de chez pourri.

Je ne suis pas inquiète, je pense qu’il reste de nombreux atouts aux communistes et j’adhère pleinement au choix inauguré au 38 eme COngrès de revenir sur le devant de la scène tel que nous sommes tels que nous avons toujours été, cette masse de dévouement , d’oubli de soi et cette capacité à nous ancrer dans la classe ouvrière, les classes populaires, le monde de la création, de représenter la révolution et sa capacité d’émancipation, pas la violence, celle-ci est la contre-révolution, il faut savoir l’affronter mais pour imposer la paix

Il y a trois hypothèses concernant ce qui n’a jamais été réellement discuté analyse, la nature de l’échec et de la contrerévolution subie, soit c’est l’idée même du communisme qui est liberticide alors là il ne reste plus qu’à aller à droite ou à la social-démocratie. Mais comme l’expérience prouve que à partir du moment où on accepte cette dérive elle ne s’arrête pas à la social démocratie, elle a toute chance faute de résoudre les problèmes qu’elle engendre de n’avoir pour issue que le fascisme. La seconde possibilité est de penser que nous avons été trahis, c’est vrai mais une telle idée seule conduit au gauchisme groupusculaire, donc je pense personnellement qu’il faut la conserver mais la mettre en regard de l’essentiel à savoir la manière dont nous n’avons pas su adopter une stratégie (pas une tactique élmectorale), une stratégie qui aille vers un véritable dépassement, pas celui qui ie la nécessité de l’abolition comme certains qui parlent du communisme pour éviter la question de l’appropriation de la finance et de la gestion des grands moyens de production, avec des buts nouveaux.

Nous avons donc beaucoup de travail et c’est la seule chose qui assure la vie jusqu’au bout, nous n’existons que par et pour les autres, tout le reste nous confronte à notre insignifiance.

Danielle Bleitrach

Je vous propose si vous ne l’avez pas lu de ce texte de marianne qui pourrait être le manifeste de ce blog.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/04/01/point-sur-la-situation-internationaleintervention-de-marianne-dunlop/#respond

