L’émission d’Arte qu’il faut voir. « Rouge, l’art au pays des soviets »

parce qu’elle est faite par des gens compétents qui ne sont pas seulement des idéologues anticommunistes.

Cette émission a l’immense mérite de nous présenter l’UNion soviétique à la fois comme une unité de civilisation, mais avec des périodes dans lesquelles la relation entre les artistes et le pouvoir politique connait des fortune diverses.

Ce que montre cette émission c’est que l’URSS a bouleversé non seulement les données sociales d’une époque mais aussi celles de la création esthétique et de la peinture en particulier. Si c’est dans la première période celle de l’élan bolchevique que cette empreinte est la plus incontournable, loin d’être une totale rupture tous les acquis continuent à fructifier la représentation autant que la production architecturale, industrielle, cinématographique.

Pour une fois la question n’est pas posée seulement à travers Staline, mais à travers la relation avant-garde et « goûts populaires » ou supposés tel, ce qui est une manière d’interroger le rôle de l’art dans la création d’une nouvelle société.

Il reste à reprendre cette réflexion dans le cadre d’une recherche sur le cinéma, la poèsie, la musique, l’éducation des masses, mais c’est une bonne base.

https://www.arte.tv/fr/videos/083289-000-A/rouge-l-art-au-pays-des-soviets/

