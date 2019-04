Estonie : manifestation contre le projet de coalition incluant l’extrême-droite… Le pourquoi de la situation.

ce dimanche avaient lieu les élections en Ukraine, mais aussi en Estonie, si dans ce dernier pays la situation n’est pas aussi dramatqieue que celle de l’UKraine, elle n’est pas non plus dénuée de dangers. C’est toute l’EUrope qui est ainsi la proie de la montée du fascisme, mais il faut bien comprendre que cette montée a été favorisée par les politiques libérales et par un nationalisme zncouragé comme le meilleur moyene d’éradiquer le communisme. Nous en sommes là et la situation française n’est pas différente.les peuples dits de l’est chez qui, pour installer l’OTAN et la soumission au libéralisme occidental, n’en peuvent plus et on leur offre le fascisme pour seul exutoir alors même que les communistes sont interdits pourchassés, c’est ça la réalité de la démocratie qui leur a été offerte.

Ceux qui courageusement se battent contre cette horreur doivent être soutenus alors que l’Humanité et les directions du PCF les ont lâchés ignominieusement.Après les célévbrations d’anciens nazis après la mise sur le même plan d’Hitler et staline, seule l’URSS reste stigmatisé et le fascisme devient la voie royale de cette politique dans laquelle se sont malheureusement engouffrés les communistes français derrière les trotskistes. Il faut changer de cap ou cela nous mène au fascisme en France et à la disparition du Parti communiste qui est la voie royale au dit fascisme