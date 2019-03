Connaissez-vous Martha Desrumeaux, première patronne du PCF et féministe à poigne ?

C’est la prof que l’on rêverait d’avoir. Justine Defrance dépoussière l’Histoire depuis 2015 sur sa chaîne YouTube Chroniques de prof, et notamment le Moyen Age, injustement considéré comme une époque arriérée et barbare. Le dixième épisode des “Gentes Dames Badass”, série consacrée aux grands personnages féminins, délaisse provisoirement sa période de prédilection pour nous emmener au XXe siècle, dans les pas de Martha Desrumaux. Originaire de Comines, dans le département du Nord, cette militante communiste et féministe devint la première femme élue au Comité central du Parti, participa à la Résistance et survécut aux camps de concentration. Un destin hors du commun, retracé tout simplement mais avec beaucoup de vie, et illustré par quelques images d’archives. Efficace et sans chichis : nul doute que Martha aurait apprécié.