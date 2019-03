Il est à noter la manière dont le président chinois face à la réalité de l’Europe a choisi la discussion avec les nations plutôt qu’avec l’entité UE et tout ce qu’il a dit de positif sur cette dernière est simple réponse à ceux qui mettent en cause ce choix. Voici en tous les cas grâce à Marianne un article qui au-delà des médiocrités racistes de notre presse aborde une fois de plus le fondamental du rôle de la Chine aujourd’hui (note de danielle Bleitrach)

9 mars 2019

https://vz.ru/economy/2019/3/9/967471.html

L’Italie pourrait devenir le premier pays membre du G-7 à aider la Chine dans sa conquête de l’Europe dans le cadre du mégaprojet « Une ceinture – une route ». L’Italie est prête à laisser les investisseurs chinois pénétrer dans ses installations portuaires. Pourquoi cet événement est-il si important pour tout le commerce mondial et a-t-il de quoi inquiéter les États-Unis?

Le gouvernement italien a décidé d’ouvrir ses ports aux investisseurs chinois, ce qui promet une augmentation du volume de fret et des avantages considérables. La signature du mémorandum correspondant est attendue lors de la visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à Rome fin mars, selon le New York Times.

Le vice-ministre italien du Développement économique, MicheleGeraci, a indiqué que la probabilité de signature du document était élevée. Cela a grandement effrayé les États-Unis. Rome fait fausse route et une telle décision « pourrait nuire à la réputation mondiale de ce pays à long terme », a déclaré Garrett Marquis, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Si la signature de l’accord avec la Chine a lieu, l’Italie deviendra le premier pays du G 7 qui participera activement au projet de Beijing de créer des plates-formes de fret dans le monde entier afin de stimuler sa propre croissance économique dans le cadre du mégaprojet « Une ceinture – une route ».

Le contrat avec les Italiens est très important pour les Chinois. «L’Italie occupe une position unique en Europe: avec un grand nombre de ports, le pays figure parmi les trois premiers pays du commerce maritime. Il est supposé que les conteneurs en provenance de Chine arriveront à Trieste, Venise, Ravenne et que les produits chinois seront dispatchés sur tous les marchés européens. Il s’agit d’un élément stratégique de la Nouvelle route de la soie, qui permet à la Chine d’échanger des marchandises rapidement et à moindre coût avec l’UE », a déclaré Ivan Andrievsky, président du conseil d’administration de la Compagnie d’ingénierie 2K.

«Le contrôle des ports de fret est une partie importante de la politique chinoise de« One Belt – One Road ». Cependant, tous les ports ne conviennent pas à la Chine. Il a besoin de ports de fret pouvant accueillir des navires à grand tirant d’eau. Mais il n’y a pas beaucoup de ports de ce type en Europe », a déclaré AlexeiMaslov, directeur du Centre d’études stratégiques de la Chine à l’URAP (Université russe de l’Amitié entre les Peuples). La plupart des ports européens sont techniquement incapables d’accepter d’énormes navires porte-conteneurs en provenance de Chine.

Maslov dit que la Chine dans les années 1980 dans le but d’accroître la rentabilité du transport maritime a en réalité changé les règles du jeu sur le marché. En raison de sa politique, la capacité des porte-conteneurs maritimes a considérablement augmenté: le plus grand tonnage du quatrième type atteignait 4 000 EVP (équivalent vingt pieds), puis il est apparu nécessaire d’ajouter de nouvelles classes d’une capacité maximale de 20 000 EVP.

«Mais cela a nécessité une restructuration du canal. De tels gros navires ne pouvaient tout simplement pas passer. Par conséquent, la Chine a beaucoup investi dans la reconstruction du canal de Panama et du canal de Suez, qui justement donne accès à la mer Méditerranée « , a déclaré M. Maslov. Cependant, de gros conteneurs en provenance de Chine sont obligés de contourner l’Espagne et la France pour se rendre à Rotterdam ou à Hambourg. Seuls ces ports sont capables de recevoir des navires chinois à fort déplacement. Ils y sont déchargés et les cargaisons sont transportées par des navires plus petits vers d’autres ports ou par voie terrestre.

«Le problème des ports de la Baltique est que les paquebots avec des conteneurs en provenance de Chine appartenant à la classe principale de navires (18 200 tonnes) sont techniquement incapables d’entrer dans la mer Baltique et le golfe de Riga. Ils ne peuvent aller qu’à Rotterdam et Hambourg. Et ce problème concerne non seulement les ports de la Baltique, mais également, par exemple, le port finlandais de Kotka et d’autres », a déclaré Maslov. Sans surprise, les principaux partenaires commerciaux de la Chine en Europe sont aujourd’hui les Pays-Bas et l’Allemagne.

La nécessité de naviguer vers Rotterdam ou Hambourg crée une étape de transport supplémentaire, ce qui augmente les coûts de livraison. La Chine veut investir dans les ports italiens pour qu’ils puissent accepter les énormes conteneurs de fret chinois. Cela permettra non seulement de raccourcir l’acheminement des marchandises et les coûts de la logistique, mais également d’accroître les exportations chinoises vers les pays européens.

«Quel type d’investissement dans les ports la Chine offre-t-elle? Tout d’abord, il s’agit de l’approfondissement du canal lui-même. Deuxièmement, la restructuration complète des installations d’amarrage, à mesure que le port devient plus profond. Troisièmement, il s’agit de la restructuration de toutes les installations portuaires – grues, chargement et déchargement de navires, etc. », a déclaré Maslov.

La Chine fait le bon choix en investissant dans l’approfondissement des ports italiens. Cependant, les retombées de tels projets étant importantes, la Chine exigera des garanties de retour sur investissement, quels que soient les changements de gouvernement dans le pays et d’autres problèmes.

«Que fait habituellement la Chine? Elle crée immédiatement sa propre entreprise de droit spécial ou une entreprise mixte, dans laquelle la Chine joue le rôle principal. La société chinoise agit en tant que société de gestion, comme par exemple dans le cas du canal de Panama. Pourquoi dire que le canal de Panama appartient aux Chinois? Formellement, ce n’est pas le cas, mais ce sont les Chinois qui contrôlent le canal », explique l’expert.

Auparavant, la Chine avait d’ailleurs déjà acquis un port grec. En 2017, l’entreprise publique chinoise COSCO a acquis une participation majoritaire dans le port grec du Pirée pour 350 millions d’euros. Ce port pose déjà des problèmes à Rotterdam et à Hambourg, car il a repris une partie du fret en provenance de Chine et d’autres pays asiatiques.

«De nombreux pays eux-mêmes proposent de telles offres. Par exemple, l’année dernière, la Lettonie et la Lituanie ont offert à la Chine la même chose que l’Italie. Mais l’accord n’a pas abouti car, très probablement, ce n’était pas très rentable pour la Chine », a déclaré Maslov. D’ailleurs, les pays baltes sous l’influence des États-Unis auraient très probablement rejeté les investisseurs chinois sous la pression de Washington.

Bien entendu, les États-Unis vont, dans la mesure du possible, exercer des pressions sur l’Italie pour que celle-ci se détourne de Pékin. «Si la Chine parvient réellement à contrôler les ports italiens, les ports méditerranéens, grecs et italiens d’abord, seront sous le contrôle total de Beijing. Les États-Unis se soucient de la possibilité pour les Chinois de transférer une partie des flux commerciaux des États-Unis vers l’Europe et de devenir moins dépendants des exportations vers les États-Unis. Apparemment, la diversification des exportations fait également partie de la politique de la Chine après le début des guerres commerciales avec les États-Unis », a déclaré Maslov.

«Comme d’habitude, les États-Unis veulent un monopole et un contrôle. Les États-Unis ont besoin d’un partenaire commercial plus faible qui ne sait pas où écouler ses produits. Mais la Chine conquiert de manière pragmatique et méthodique les routes commerciales vers l’Europe et vise à développer ses exportations. Cela lui permettra de renforcer davantage sa position et de dicter ses règles du jeu aux États-Unis », note Andrievsky.

En outre, un certain nombre de pays européens critiqueront probablement l’Italie pour son comportement. L’Europe, en fait, craint également l’influence croissante de la Chine, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. Le président français a directement dit à Trump: « Coopérons, nous avons un problème commun: la Chine ».

«D’autre part, l’UE ne peut pas refuser le flux d’investissements chinois. Les plus grands pays de l’UE – l’Italie, la France et l’Allemagne sont heureux de les accepter. Cette contradiction persistera dans les années à venir: le développement de la coopération avec la Chine tout en essayant de freiner son expansion », a déclaré Ivan Andrievsky.

«De nombreux pays d’Europe n’ont pas seulement peur de la Chine, ils commencent également à analyser les investissements chinois, c’est-à-dire à voir comment les investissements chinois peuvent menacer l’économie locale. L’Europe, y compris l’Italie, a un besoin urgent d’investissements. Les analystes et les politologues s’affrontent entre ceux qui disent qu’il vaut peut-être mieux ne pas attirer les investissements chinois et les gouvernements qui les examinent de manière plus pragmatique, considérant qu’il n’y a pas de mauvais investissements », explique Maslov.

En réalité, si les plus grandes économies européennes ne dédaignent pas de prendre de l’argent aux Chinois, pourquoi la Grèce et l’Italie, qui connaissent de graves problèmes, ne pourraient-elles pas en faire autant?

L’Italie, comme tout autre pays pauvre, a besoin d’investissements. En vérité, elle en a un besoin vital. «Ces dernières années, le pays a connu une grave récession économique, le taux de chômage augmente, c’est difficile à croire, mais les jeunes quittent le pays, le taux de natalité est en baisse. Le niveau d’emploi des Italiens est même inférieur à celui de la Grèce. La création d’emplois, la croissance économique est donc très importante pour le moment, et le renforcement de la coopération avec la Chine promet tout cela », a déclaré Andrievsky.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire & Société

